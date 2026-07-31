Скаут НБА: «У «Лейкерс» будет много очков. Если Редик выведет их в Топ-20 по защите, дайте ему «Тренера года», они будут великолепны»

«Лейкерс» поделились подробностями лета.

«Лейкерс» переработали состав на фоне ухода Леброна Джеймса.

«Мы чувствовали, что перестройка грядет. Когда Леброн решил уйти, это стало неизбежным. Помогло, что мы знали, что у нас есть Дончич и Остин Ривз , это сделало переговоры с игроками очень легкими.

Мы знали, что нам нужна основа в защите. Уокер Кесслер защищается в «краске» и подбирает. Это не только инициирует нашу оборону, но и заряжает нападение. В прошлом сезоне приходилось подбирать всей толпой. Теперь он может забирать мяч, пока остальные бегут в атаку. В нападении он лучше, чем кажется. Отличная работа под кольцом. «Джампер» тоже в работе. Будет отлично ставить заслоны.

Нам нужно было укрепить заднюю линию и расширить ротацию «вингов». Дончич универсален. Может играть на 1-4 позициях. С ним можно по-разному комбинировать. Коллин Секстон ускорит игру. Здорово разгоняется. Квентин Граймс дает еще одну атакующую опцию с мячом и без. Он куда лучше защищается, чем думают.

Здорово было получить Кэмерона Карра . Ему придется побороться за свои минуты, у нас глубокая ротация. Но он не боится работы, шансы будут с самого начала. Кэм много работал с ведения в Летней лиге, это было интересно. Но на первом этапе ему нужно будет попадать с получения и обороняться», – рассказали в офисе клуба.

«У «Лейкерс » много всего в атаке. И все инструменты подходят. Куда больше «шутеров». Больше болхендлеров. Они должны хорошо двигать мяч. У них будет много очков. Если Джей Джей Редик выведет их в Топ-20 по защите, дайте ему «Тренера года», они будут великолепны», – рассудил скаут соперников.