«Виллербан» может потерять возможность регистрировать игроков из-за долга перед Евролигой
Ситуация «Виллербана» осложняется прежними обязательствами.
«Виллербан» снизил свой бюджет на сезон-2026/27 с 59 до 24 миллионов. На этом проблемы клуба с финансами не заканчиваются.
По информации Eurohoops, клуб все еще должен Евролиге из-за несоответствия установленной турниром минимальной планке фонда зарплат в сезоне-2025/26. Французская организация должна выплатить 1,2 миллиона евро, которые будут распределены между игроками команды, принимавшими участие в чемпионате.
Невыплата этой суммы может привести к запрету на регистрацию новых игроков и тренеров на предстоящий сезон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии