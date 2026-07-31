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  4. «Виллербан» может потерять возможность регистрировать игроков из-за долга перед Евролигой

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«Виллербан» может потерять возможность регистрировать игроков из-за долга перед Евролигой
Ситуация «Виллербана» осложняется прежними обязательствами.

«Виллербан» снизил свой бюджет на сезон-2026/27 с 59 до 24 миллионов. На этом проблемы клуба с финансами не заканчиваются.

По информации Eurohoops, клуб все еще должен Евролиге из-за несоответствия установленной турниром минимальной планке фонда зарплат в сезоне-2025/26. Французская организация должна выплатить 1,2 миллиона евро, которые будут распределены между игроками команды, принимавшими участие в чемпионате.

Невыплата этой суммы может привести к запрету на регистрацию новых игроков и тренеров на предстоящий сезон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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