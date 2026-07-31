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  4. Терри Розир просит суд отклонить два из четырех обвинений в свой адрес, опираясь на текстовое сообщение другого обвиняемого

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Терри Розир просит суд отклонить два из четырех обвинений в свой адрес, опираясь на текстовое сообщение другого обвиняемого
Терри Розир продолжает настаивать на своей невиновности.

Продолжается судебный процесс по Терри Розиру, которого обвиняют в участии в мошеннической схеме со ставками на НБА.

Сторона игрока просит суд отклонить два из четырех обвинений в его адрес – в подкупе и недобросовестном исполнении своих обязанностей. Розир заявляет, что не подстраивал свою статистику и не был в курсе ставок на его цифры в матче 23 марта 2023 года за «Шарлотт».

29 марта соучастник Розира и обвиняемый по этому делу Дениро Ластер отправил букмекеру сообщение: «Не говори корешу о ставке». Адвокаты Розира заявляют, что речь шла о Розире, и просьба подтверждает отсутствие у игрока информации о ставке.

«Это сообщение должно закрыть дело. Ставку не прячут от человека, который ее продал», – заключил адвокат.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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