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  4. Президент «Блэйзерс»: «Деловая стагнация, высокие налоги и нестабильная политическая обстановка Портленда усложняют инвестиции в него»

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Президент «Блэйзерс»: «Деловая стагнация, высокие налоги и нестабильная политическая обстановка Портленда усложняют инвестиции в него»
Конфликт «Блэйзерс» с городом далек от разрешения.

В четверг прошла встреча властей Портленда с президентом «Блэйзерс» Деуэйном Хэнкинсом.

По ее итогам глава городского совета Джейми Данфи заявил: «Сегодня «Блэйзерс» показали, что готовы к переговорам. Не знаю, гарантирует ли это что-либо. Думаю, что различия во взглядах сторон очень серьезные».

Город и клуб обсуждают инвестиции в 573 миллиона в реновацию арены Moda Center. Средства дают штат, округ и город. Однако позиция Портленда является решающей.

Голосование должно пройти 12 августа, однако стороны далеки от компромисса по ряду деталей, которые город добавил к соглашению.

В качестве первого шага «Блэйзерс» требуют отказаться от предусмотренного по прежнему соглашению условия по «содержанию арены в первоклассном состоянии» силами клуба. Город обозначил возможность иска к команде в случае ее перемещения, если стадион не будет находиться в «первоклассном состоянии». Адвокаты «Блэйзерс» настаивают на письменном исключении этой возможности, городской совет не готов пойти на такой шаг, хоть и не собирается обращаться в суд в случае продолжения сотрудничества.

«Деловая стагнация, высокие налоги и нестабильная политическая обстановка Портленда усложняют инвестиции в него. Нам сложнее продавать билеты, заключать спонсорские соглашения и приглашать игроков», – заявил Хэнкинс на встрече. Клуб не согласен с 20 дополнительными условиями города, отличающимися от предварительных договоренностей, достигнутых в марте. Все они увеличивают финансовую нагрузку.

Следующее совещание городского совета по этому вопросу назначено на 5 августа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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