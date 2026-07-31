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  4. Менеджер «Клипперс»: «Считаем Уоглера отличным партнером для Гарлэнда в задней линии на годы вперед»

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Менеджер «Клипперс»: «Считаем Уоглера отличным партнером для Гарлэнда в задней линии на годы вперед»
В «Клипперс» прокомментировали новый состав.

«Клипперс» переработали команду к новому сезону, однако столкнулись с проблемами при обмене Кавая Ленарда. Офис не комментирует текущее состояние сделки, однако поделился комментариями по новому составу.

«Мы очень рады приходу Китона Уоглера. С его габаритами он способен играть с мячом и без. Должен стать отличным партнером для Дариуса Гарлэнда в задней линии на годы вперед

Баба Миллер – уникальный игрок. Огромный талант. Мы хотим, чтобы он научился более эффективно использовать свои габариты, но без негативного влияния на его способность растягивать пространство. В защите предстоит много работы. Но его инстинкты – на элитном уровне. Как только он точно научится играть, всем нужно будет поберечься.

Ник Мартинелли был одним из лучших «скореров» на университетском уровне в прошлом году. Это было видно и в Вегасе. У него отличное чувство момента в плане бросков, даже когда его закрывают. Он хорошо подбирает. Он будет отлично смотреться в G-лиге, обязательно посмотрим на него и в НБА.

Наша команда несколько лет склонялась в сторону ветеранской. Мы стали перебирать ее в сторону молодости. Работа продолжилась летом. Нам было важно сохранить Джордана Миллера и Кобе Сэндерса, мы в них вложились. Ради заполучить Брука Лопеса, Криса Данна, Деррика Джонса и Руи Хатимуру в качестве ветеранов тоже», – рассказали менеджеры организации.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
logoДариус Гарлэнд
logoНБА
logoНик Мартинелли
logoКитон Уоглер
logoБаба Миллер
logoКлипперс

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