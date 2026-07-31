Генменеджер НБА: «Слишком многие списывают «Денвер» со счетов, это все еще очень опасная команда»

В НБА прокомментировали лето «Наггетс».

Межсезонье «Наггетс» проходит в попытках сохранить конкурентоспособность и при этом избежать исторических цифр налога на роскошь. Команда пока проявляет минимальную активность.

«Вряд ли сюрприз, да? У нас потолок и налог, куча задач, мы хотим максимально сохранить своих парней.

Замена Йонаса Валанчюнаса на Марвина Бэгли – действительно серьезная. Но мы считаем, что он даст больше атлетизма в помощь Николе Йокичу , и это положительный момент. Они могут даже выходить на площадку вместе, если это потребуется.

Мы не могли отпустить Спенсера Джонса . Слишком важный игрок и сам по себе ценный контракт. Никаких сомнений в повторении предложения.

Мы хотим сохранить Пейтона Уотсона . Он тоже важен для нас. Посмотрим, как все сложится, но он в курсе наших намерений», – рассказали в офисе клуба.

«Слишком многие списывают «Денвер » со счетов. У них все еще есть Йокич, Мюррэй и Гордон и хорошие ролевые игроки. Если они смогут вернуть Кристиана Брауна в нужную форму и сохранить Уотсона, это все еще очень опасная команда», – заключил генменеджер клуба НБА с Запада.