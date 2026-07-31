  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Менеджер «Далласа»: «Не пропустите Ищенко, может потребоваться еще год, но он настоящий баскетболист»

0
Менеджер «Далласа»: «Не пропустите Ищенко, может потребоваться еще год, но он настоящий баскетболист»
В «Далласе» рассказали о межсезонье.

«Мэверикс» прокомментировали летние действия клуба.

«Это было что-то. Уджири ломанулся вперед со старта, мы многого добились. Сразу виден уровень влияния Майка Шмитца. Он знает всех игроков мира. Мы очень воодушевлены новым составом.

Купер Флэгг был очень хорош в статусе новичка без особой помощи от команды. Представьте, как хорош он будет с опытом и приличным ростером?

Кайри продолжает фигурировать в разных слухах, но мы не хотим его менять. Да и он сам никуда не хочет. Будем очень рады увидеть его с Флэггом в этом году.

У нас был план на драфт, но всегда приходится искать компромиссы. Считаем, что Морез Джонсон будет отличным партнером впереди для Флэгга и Дерека Лайвли. Было здорово заполучить Серхио де Ларреа в конце первого раунда. Он умеет играть.

И не пропустите Севу Ищенко. Может потребоваться еще год, но он настоящий баскетболист», – поделились мнениями менеджеры фронт-офиса.

«Очень рады добавить Заккари Рисаше. Большие пятерки с ним, Дереком, Морезом, Купером и Серхио могут быть реальным вариантом для нас.

У Рисаше большой потенциал, и нам не пришлось со многим расставаться», – заключил ассистент из тренерского штаба.

«С учетом Майка Шмитца, ничего удивительного, что у них было лето с международным оттенком. Санти Альдама будет полезен. Серхио де Ларреа мог быть выбран выше. Тарик Биберович – настоящая кража. Лучший шутер Европы на дистанции в несколько лет. Рисаше получили почти бесплатно, он хорош. Всеволод Ищенко также может оказаться отличным игроком», – заключил международный скаут другой команды НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
logoВсеволод Ищенко
logoДаллас
logoЗаккари Рисаше
logoСерхио де Ларреа
Тарик Биберович
logoНБА
logoКупер Флэгг
logoМорез Джонсон
Майк Шмитц
logoСанти Альдама
logoДерек Лайвли

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
интересная команда получается
Ответzastup
интересная команда получается
Нда... придется опять за Даллас болеть.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В НБА можно попасть с улицы. Он нарезал видео с торрентов, тренировал Уганду и открыл Ищенко для «Далласа»
«В Единой Лиге более опытные игроки, а здесь более физически одаренные». Всеволод Ищенко готовится к НБА в Далласе
Трибуна
Всеволод Ищенко о двустороннем контракте с «Далласом»: «Сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность»
Рекомендуем
Главные новости
«Портленд» назначил бывшего руководителя аналитики «Далласа» директором по баскетбольным инновациям
Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото