Менеджер «Далласа»: «Не пропустите Ищенко, может потребоваться еще год, но он настоящий баскетболист»

В «Далласе» рассказали о межсезонье.

«Мэверикс» прокомментировали летние действия клуба.

«Это было что-то. Уджири ломанулся вперед со старта, мы многого добились. Сразу виден уровень влияния Майка Шмитца. Он знает всех игроков мира. Мы очень воодушевлены новым составом.

Купер Флэгг был очень хорош в статусе новичка без особой помощи от команды. Представьте, как хорош он будет с опытом и приличным ростером?

Кайри продолжает фигурировать в разных слухах, но мы не хотим его менять. Да и он сам никуда не хочет. Будем очень рады увидеть его с Флэггом в этом году.

У нас был план на драфт, но всегда приходится искать компромиссы. Считаем, что Морез Джонсон будет отличным партнером впереди для Флэгга и Дерека Лайвли . Было здорово заполучить Серхио де Ларреа в конце первого раунда. Он умеет играть.

И не пропустите Севу Ищенко. Может потребоваться еще год, но он настоящий баскетболист», – поделились мнениями менеджеры фронт-офиса.

«Очень рады добавить Заккари Рисаше . Большие пятерки с ним, Дереком, Морезом, Купером и Серхио могут быть реальным вариантом для нас.

У Рисаше большой потенциал, и нам не пришлось со многим расставаться», – заключил ассистент из тренерского штаба.

«С учетом Майка Шмитца, ничего удивительного, что у них было лето с международным оттенком. Санти Альдама будет полезен. Серхио де Ларреа мог быть выбран выше. Тарик Биберович – настоящая кража. Лучший шутер Европы на дистанции в несколько лет. Рисаше получили почти бесплатно, он хорош. Всеволод Ищенко также может оказаться отличным игроком», – заключил международный скаут другой команды НБА.