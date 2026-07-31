  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Менеджер НБА: «Расширение лиги должно было произойти уже давно, на скамейках сидят действительно хорошие игроки»

0
Менеджер НБА: «Расширение лиги должно было произойти уже давно, на скамейках сидят действительно хорошие игроки»
В НБА поделились мыслями о возможном расширении лиги.

В НБА рассказали о подготовке к возможному появлению двух новых клубов.

«Мы не знаем, одобрят ли его вообще. Но подход сейчас простой. Чем больше хороших контрактов у тебя будет до расширения, тем больше будет после», – заявил ассистент генменеджера «Бостона» Майк Заррен.

«Мы уже прогоняем сценарии, особенно когда Адам Сильвер примерно установил срок на 2028 год. Не могу сказать, что мы уже углубились в эту тему, но она на нашем радаре», – признался генменеджер с Запада.

«Расширение будет. Это вопрос времени, и это время давно пришло.

На дальних концах скамеек сидят действительно хорошие игроки. Таланта достаточно. Сиэтл и Лас-Вегас готовы принять команды. Полагаю, озвученный график будет соблюден», – заключил менеджер с Востока НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
logoАдам Сильвер
logoНБА

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Искренне надеюсь, что рано или поздно появится вторая команда в Канаде и свой баскетбольный клуб в Питсбурге
Не при Леброне
ни одного топа на лавках не сидит, те кто сидят либо не получили шанс, либо не воспользовались им, либо попали "не к тому тренеру". и это всегда так было и будет, не у каждого "хорошего игрока" получается хорошая карьера.
болельщики при любом раскладе хотят смотреть и приходят на стадион на звезд, а не на ролевиков.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Портленд» назначил бывшего руководителя аналитики «Далласа» директором по баскетбольным инновациям
Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото