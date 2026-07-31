Менеджер НБА: «Расширение лиги должно было произойти уже давно, на скамейках сидят действительно хорошие игроки»

В НБА поделились мыслями о возможном расширении лиги.

В НБА рассказали о подготовке к возможному появлению двух новых клубов.

«Мы не знаем, одобрят ли его вообще. Но подход сейчас простой. Чем больше хороших контрактов у тебя будет до расширения, тем больше будет после», – заявил ассистент генменеджера «Бостона» Майк Заррен.

«Мы уже прогоняем сценарии, особенно когда Адам Сильвер примерно установил срок на 2028 год. Не могу сказать, что мы уже углубились в эту тему, но она на нашем радаре», – признался генменеджер с Запада.

«Расширение будет. Это вопрос времени, и это время давно пришло.

На дальних концах скамеек сидят действительно хорошие игроки. Таланта достаточно. Сиэтл и Лас-Вегас готовы принять команды. Полагаю, озвученный график будет соблюден», – заключил менеджер с Востока НБА.