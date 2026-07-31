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«Некоторые команды выставляли составы, не тянущие на отмазку с развитием игроков». В НБА обсудили лотерею драфта
Руководители НБА прокомментировали изменение драфта.

НБА пошла на кардинальные перемены в системе лотереи драфта после сезона-2025/26. Перед переходом одного из самых сильных классов новичков в истории в профессионалы целый ряд клубов решился на беспрецедентный «танкинг».

«Подобные изменения – это, скорее всего, избыточная реакция. Но все действительно вышло за рамки в прошлом году. На месте фанатов я бы тоже постоянно жаловался.

Некоторые команды выставляли составы, не тянущие даже на отмазку с развитием игроков», – признался генменеджер восточной команды.

«Новые правила изменили наш взгляд на пики от других команд. Мы больше не заинтересованы в пиках и обменах выборами несколько лет подряд от одних клубов», – рассудил другой генменеджер с Востока.

«У команд обычно нет причин чистить состав, если у них нет своего драфт-пика. Но теперь это может быть более вероятным.

Можно сказать точно, что пока все это просто догадки. Надо увидеть, во что это все выльется за несколько следующих циклов, пока не разберемся», – рассудил руководитель с Запада.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
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Это выльется в то, что все будут играть до конца сезона
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