«Контрактов вроде Гэри Трента в лиге было много. Но договоренностей за пределами платежки быть не может». В НБА поделились реакциями на последние расследования лиги

В НБА по-разному оценивают возможные нарушения CBA.

Расследование возможного обхода потолка зарплат в ситуации с «Клипперс» и Каваем Ленардом может продлиться больше года. Очередным объектом интереса НБА стал «Милуоки», выдавший подозрительный контракт Гэри Тренту . В лиге прокомментировали эти ситуации.

«Безумие, что расследование по Каваю длится так долго. Если бы речь шла только о нем и «Клипперс » – одно дело. Но теперь затронуты и интересы «Торонто» и других клубов. Потому что некоторые другие вещи тоже поставлены на паузу. Это уже выводит из себя», – признался генменеджер Западной конференции.

«Послушайте, контракт Гэри Трента – это, скорее всего, обход потолка. Как минимум будущее соглашение было обговорено заранее. Но нельзя сказать, что в лиге такое не происходит. Теперь «Милуоки » встрял с контрактом, который выглядит очень непривлекательно. Кому это навредило?» – задался вопросом генменеджер с Востока.

«Если «Клипперс» платили Каваю за пределами потолка, это большая проблема. Они должны получить наказание в полном размере.

Но ситуация с Трентом совсем другая, на мой взгляд. Мы видели много сделок вроде этой за годы в лиге. Но договоренностей за рамками платежки быть не может», – заключил руководитель клуба с Востока.