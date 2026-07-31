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  4. «Контрактов вроде Гэри Трента в лиге было много. Но договоренностей за пределами платежки быть не может». В НБА поделились реакциями на последние расследования лиги

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«Контрактов вроде Гэри Трента в лиге было много. Но договоренностей за пределами платежки быть не может». В НБА поделились реакциями на последние расследования лиги
В НБА по-разному оценивают возможные нарушения CBA.

Расследование возможного обхода потолка зарплат в ситуации с «Клипперс» и Каваем Ленардом может продлиться больше года. Очередным объектом интереса НБА стал «Милуоки», выдавший подозрительный контракт Гэри Тренту. В лиге прокомментировали эти ситуации.

«Безумие, что расследование по Каваю длится так долго. Если бы речь шла только о нем и «Клипперс» – одно дело. Но теперь затронуты и интересы «Торонто» и других клубов. Потому что некоторые другие вещи тоже поставлены на паузу. Это уже выводит из себя», – признался генменеджер Западной конференции.

«Послушайте, контракт Гэри Трента – это, скорее всего, обход потолка. Как минимум будущее соглашение было обговорено заранее. Но нельзя сказать, что в лиге такое не происходит. Теперь «Милуоки» встрял с контрактом, который выглядит очень непривлекательно. Кому это навредило?» – задался вопросом генменеджер с Востока.

«Если «Клипперс» платили Каваю за пределами потолка, это большая проблема. Они должны получить наказание в полном размере.

Но ситуация с Трентом совсем другая, на мой взгляд. Мы видели много сделок вроде этой за годы в лиге. Но договоренностей за рамками платежки быть не может», – заключил руководитель клуба с Востока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
logoНБА
logoГэри Трент-младший
logoМилуоки
logoКлипперс
logoКавай Ленард

Комментарии

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Полным-полно таких сделок, как у Трента. И многие из них даже особо не скрывают сами стороны.
Чем отличается, например, от этого маневр ГС с Дреймондом Грином, который отказался от опции на сумму, которую он сейчас не стоит, чтобы дать возможность клубу побороться за свободных агентов, а потом перезаключился на те же деньги?
А в ситуации с Харденом в Филадельфии все обсуждали размолвку Мори с Бородой, не обращая внимание на то, что причина ссоры - как раз-таки эти кулуарные договоренности по будущему контракту, в которых сейчас подозревают Милуоки.
Не думаю также, что Ривз подписал заниженный процентов на 30 предпоследний контракт, да еще и в условиях налогов Калифорнии, без определенных обещаний на будущее.
Ситуация с Каваем, конечно, из другой оперы. Тут явное жульничество - деньги в конверте по сути (как у Кириленко в Бруклине), такое даже Балмеру спускать нельзя
Ответпашу
Полным-полно таких сделок, как у Трента. И многие из них даже особо не скрывают сами стороны. Чем отличается, например, от этого маневр ГС с Дреймондом Грином, который отказался от опции на сумму, которую он сейчас не стоит, чтобы дать возможность клубу побороться за свободных агентов, а потом перезаключился на те же деньги? А в ситуации с Харденом в Филадельфии все обсуждали размолвку Мори с Бородой, не обращая внимание на то, что причина ссоры - как раз-таки эти кулуарные договоренности по будущему контракту, в которых сейчас подозревают Милуоки. Не думаю также, что Ривз подписал заниженный процентов на 30 предпоследний контракт, да еще и в условиях налогов Калифорнии, без определенных обещаний на будущее. Ситуация с Каваем, конечно, из другой оперы. Тут явное жульничество - деньги в конверте по сути (как у Кириленко в Бруклине), такое даже Балмеру спускать нельзя
Ситуация с Трентом отличается от Грина, Хардена, Ривза и многих других. Дело тут вовсе не в обещании дать новый, завышенный контракт (что тоже формально нелегально, конечно, но совсем в серой зоне) - а в том, что Милуоки по четким правилам Коллективного соглашения не мог бы дать сейчас Тренту эти 64/4 по правам Берда, если бы тот сначала не подписал пару годичных контрактов (по заниженной стоимости). Потому что эти самые права Берда не появились бы.

Это ключевой момент с точки зрения того, как работают потолки зарплат и подписания в НБА.
Ответпашу
Полным-полно таких сделок, как у Трента. И многие из них даже особо не скрывают сами стороны. Чем отличается, например, от этого маневр ГС с Дреймондом Грином, который отказался от опции на сумму, которую он сейчас не стоит, чтобы дать возможность клубу побороться за свободных агентов, а потом перезаключился на те же деньги? А в ситуации с Харденом в Филадельфии все обсуждали размолвку Мори с Бородой, не обращая внимание на то, что причина ссоры - как раз-таки эти кулуарные договоренности по будущему контракту, в которых сейчас подозревают Милуоки. Не думаю также, что Ривз подписал заниженный процентов на 30 предпоследний контракт, да еще и в условиях налогов Калифорнии, без определенных обещаний на будущее. Ситуация с Каваем, конечно, из другой оперы. Тут явное жульничество - деньги в конверте по сути (как у Кириленко в Бруклине), такое даже Балмеру спускать нельзя
Ути пути!Даже Балмеру!
А ситуацию, когда Труп Дэвиса с какого-то запредельного будуна меняют на одного из лучих скореров (если не лучшего) в прайме Дончича спускать можно?А потом вместо трупа Дэвиса обнаруживается ни с того ни с сего вполне молодой и сверх-перспективный Купер Флегг.Ах, да это же Лейкерс, это другое...
А что незаконного? Это официальная платежная ведомость клуба, в рамках правил он ей как хочет, так и распоряжается. Это ж не деньги в конвертах.
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