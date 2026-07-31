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  4. Томович о Йокиче: «Никто не достигает уровня лучшего игрока мира, делая что-то спустя рукава. По Николе видно, насколько он предан каждой детали ежедневно»

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Томович о Йокиче: «Никто не достигает уровня лучшего игрока мира, делая что-то спустя рукава. По Николе видно, насколько он предан каждой детали ежедневно»
Томович высказался о Йокиче.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился своим опытом работы в сборной Сербии с суперзвездой «Денвера» Николой Йокичем.

«Говоря о Николе Йокиче, я хотел бы сначала отметить, что я провел с ним только одно окно в сборной, поэтому я бы не стал давать себе право говорить о чем-то, что выходит за рамки моего личного опыта. Я могу говорить только с этой точки зрения.

Это невероятно, насколько он осознает весь тот груз, который на себе несет, и тот факт, что, будучи лучшим игроком мира, он подает пример, показывая всем, как нужно себя вести, как подходить к тренировкам, обязательствам и всему, что требует сборная.

За этим действительно приятно наблюдать. Тот факт, что он не стремится к вниманию СМИ или не хочет постоянно быть в свете прожекторов, ничего не говорит о нем плохого как о профессионале. Напротив, думаю, это совсем наоборот.

Вы не становитесь лучшим игроком мира случайно. Никто не достигает этого уровня, делая что-то спустя рукава. По Николе видно, насколько он предан каждой детали ежедневно – от тренировок, питания, восстановления и отдыха до всех других элементов подготовки элитного спортсмена.

Его пример значительно облегчает работу всем нам. Когда вы видите, что лучший игрок мира полностью предан команде и служит сборной, все остальные автоматически подтягиваются до этого уровня энергии и ответственности. Им становится кристально ясно, как выглядит работа лучшего игрока мира, когда он делает свое дело.

Вот что произвело на меня самое теплое впечатление: Никола совершенно приземленный парень, который нормально общается со всеми, ведет себя естественно и, несмотря на все свои достижения, остался скромным.

Особенно приятно было видеть, с какой честью и ответственностью он принял приглашение в сборную. Видно, что он наслаждается тем, что делает, и что ему действительно не все равно. Когда рядом с вами такой человек, быть частью всего этого и работать с кем-то такого уровня – это удовольствие», – сказал Томович.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Sphere
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Томислав Томович
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logoСборная Сербии по баскетболу

Комментарии

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Эх, Никола... то-ли дело Г. Аринас!!! Он знает как себя вести.
ПС: простите, пукан продолжает угорать после его истории про игроков с зп меньше 5м.
Я если честно забыл уже об йокиче
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