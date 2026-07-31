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  4. «Миннесота» присматривается к Джереми Сохану и Трендону Уотфорду

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«Миннесота» присматривается к Джереми Сохану и Трендону Уотфорду
Сохан и Уотфорд привлекли внимание «Вулвз».

Инсайдер Бретт Сигел поделился информацией о том, каких игроков рассматривает «Миннесота», чтобы укрепить позицию тяжелого форварда.

«У «Вулвз» все еще есть свободное место в составе, которое нужно заполнить. И, если коротко, два имени, о которых я слышал в связи с этим, – это Джереми Сохан и Трендон Уотфорд», – сказал Сигел.

Сохан заканчивал прошлый сезон в составе «Нью-Йорка» после отчисления из «Сан-Антонио». Суммарно на его счету 44 матча со средними показателями в 3,6 очка и 2,4 подбора за 10,7 минуты на паркете.

Уотфорд провел 53 игры за «Филадельфию», выдавая 6,5 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи за 16,3 минуты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoМиннесота
logoДжереми Сохан
logoТрендон Уотфорд
logoНБА

Комментарии

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Еще недавно казалось что Сохан способен стать надежным двусторонним стартером, может он и не безнадежен еще
Ответgenius1986okla
Еще недавно казалось что Сохан способен стать надежным двусторонним стартером, может он и не безнадежен еще
Это когда так казалось? Он же тупой и каких-то выдающихся скилов у него нет
Ответkiper88
Это когда так казалось? Он же тупой и каких-то выдающихся скилов у него нет
Я не думаю что Сохан тупой. Просто это чистый ролевик, 4-ка без дальнего броска. Такие сейчас не очень ценятся. Только на маленькие деньги имеет смысл брать и если в команде достаточно шутеров.
Чемпионская днк никогда лишней не будет, Сохан навалит её сполна, финал едва начался он уже стал чемпионом
Уотфорд сильно лучше
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