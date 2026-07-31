«Миннесота» присматривается к Джереми Сохану и Трендону Уотфорду

Сохан и Уотфорд привлекли внимание «Вулвз».

Инсайдер Бретт Сигел поделился информацией о том, каких игроков рассматривает «Миннесота », чтобы укрепить позицию тяжелого форварда.

«У «Вулвз» все еще есть свободное место в составе, которое нужно заполнить. И, если коротко, два имени, о которых я слышал в связи с этим, – это Джереми Сохан и Трендон Уотфорд», – сказал Сигел.

Сохан заканчивал прошлый сезон в составе «Нью-Йорка» после отчисления из «Сан-Антонио». Суммарно на его счету 44 матча со средними показателями в 3,6 очка и 2,4 подбора за 10,7 минуты на паркете.

Уотфорд провел 53 игры за «Филадельфию», выдавая 6,5 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи за 16,3 минуты.