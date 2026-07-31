Томислав Томович о серии за 3-е место: «Постоянно говорил игрокам, как они могут достичь чего-то великого – того, что останется в истории»

Томович высказался о серии за третье место против «Зенита».

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился, какие приемы использовал тренерский штаб, чтобы сделать возможным камбэк с 0-2 в серии за третье место против «Зенита ».

«У серии за третье место есть свои особенности. Она оставляет след на игроках, когда они переживают вылет и становятся эмоционально и физически истощенными.

У нас даже был 9-дневный перерыв, пока мы ждали, кто будет нашим соперником, и это чувствовалось в первых двух играх против «Зенита». Было трудно поднять команду после 0-2, но мы поняли, что у них тоже нет готовности или опыта, чтобы довести дело до конца

Тогда в промежутке произошло несколько вещей: мы, тренерский штаб, немного поиграли на эмоциях игроков, используя различные видеоматериалы – сообщения от семей и контент, который их мотивировал.

Я постоянно говорил им, как они могут достичь чего-то великого – того, что останется в истории и о чем они смогут рассказать своим детям. Слава Богу, они восприняли мое послание, и мы совершили грандиозный камбэк. Я бы предпочел, чтобы было немного легче, но в конце концов мы оставили после себя прекрасные воспоминания, которые останутся с нами», – сказал Томович.