«Уорриорз» окрестили Якселя Лендеборга «ослом» после первой встречи

Лендеборг произвел на «Уорриорз» плохое первое впечатление.

В беседе с Энтони Слейтером из ESPN новичок Яксель Лендеборг вспомнил встречу с «Уорриорз» перед драфтом 2025 года, после которой он в итоге решил вернуться в университет на сезон-2025/26.

Лендеборг отметил, что представители «Уорриорз» сказали ему, что во время собеседования он вел себя «как осел».

«Я тогда подумал: «Вот это да, неужели все было настолько плохо?» Но оглядываясь назад, я понимаю, что мои ответы, наверное, были недостаточно профессиональными. Я просто давал честные ответы вроде: «Да, я валяю дурака на тренировках. Да, я не выполняю свою работу в играх, но при этом выдаю результат». Наверное, я просто не создал нужного впечатления», – сказал 23-летний форвард.

Вместо участия в драфте 2025 года Лендеборг вернулся в студенческий баскетбол и перевелся в университет Мичигана. Форвард был признан игроком года конференции Big Ten и привел «Вулверинс» к чемпионству, набирая в в среднем 15,1 очка, 6,8 подбора и 3,2 передачи при 51,5% с игры и 37,2% из-за дуги.

Вторая встреча с «Уорриорз» перед драфтом-2026 прошла иначе – Лендеборг считает, что ему удалось установить связь с главным тренером Стивом Керром .

«На этот раз я практически всегда давал правильные ответы. Затем он спросил меня, что, по моему мнению, команде нужно улучшить в этом году, и я ответил именно то, о чем он сам думал. Так что я, можно сказать, прочитал его мысли. И я чувствую, что это дало мне небольшое преимущество. Я завоевал его расположение», – отметил Лендеборг.