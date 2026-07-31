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Сергей Кущенко: «Едешко любил повторять, что баскетбол – лучшая игра с мячом, никогда не жалел себя ради ее развития»
Кущенко выразил соболезнования в связи со смертью Едешко.

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил невероятную преданность баскетболу, которая была присуща олимпийскому чемпиону Иван Едешко, ушедшему из жизни в возрасте 81 года.

«Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича Едешко. Сегодня скорбит весь наш баскетбол – ушел из жизни человек, чье имя навсегда вписано в историю игры тремя секундами Мюнхена.

Иван Иванович любил повторять, что баскетбол – лучшая игра с мячом. И всей своей жизнью доказывал верность этим словам. Он был максималистом во всем: в игре, тренерской работе, любом деле, за которое брался. К каждому мероприятию, каждой встрече готовился тщательно, до мелочей.

Фильм «Движение вверх» посмотрела вся страна. Иван Иванович принимал самое деятельное участие в его создании – и как непосредственный участник тех событий, и как консультант режиссерской группы. Благодаря этой картине молодое поколение узнало и полюбило и ту великую команду, и самого Ивана Ивановича. Он стал живой легендой, мостом между двумя эпохами.

Он никогда не жалел себя ради развития игры. Поддерживал школьный и студенческий баскетбол, был готов участвовать во всем, что приносило популярность его любимой игре. Совсем недавно, в апреле, мы вместе были на Суперфинале «КЭС‑БАСКЕТ» в Ижевске. Иван Иванович был невероятно активен, встречался со школьниками и студентами, делился историями, заряжал ребят своей энергией.

Таким он и останется в нашей памяти: сильным, увлеченным, преданным баскетболу до последнего дня. Светлая память легенде», – сказал Кущенко.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
logoИван Едешко
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Кущенко
logoСборная СССР по баскетболу

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