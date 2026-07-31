О′Нил об игре Вембаньямы против Карузо: «Засади локтем прямо в его мелкую шею, оттолкни и требуй чертов мяч»

О′Нил прокомментировал игру Вембаньямы против Карузо.

Член Зала славы Шакил О ′Нил был расстроен, когда видел, как играет центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма против опеки защитника «Оклахомы» Алекса Карузо .

«Если они выставляют Карузо, я сразу пру в «краску». Когда я бегу в пост, а он рубит меня по рукам, судья обязан фиксировать фол. Если нет – засади локтем прямо в его мелкую шею, оттолкни и требуй чертов мяч. У тебя 226 см роста, а у Карузо сколько, что-то типа 190? Вот это меня прям разозлило, я такой: «Давай, бро, против тебя же Карузо», – сказал О′Нил.

«Сперс» одолели «Тандер» в прошедшем финале Запада (4-3), Вембаньяма выдавал в среднем 27,3 очка, 10,9 подбора и 2,7 блок-шота.