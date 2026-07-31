О′Нил об игре Вембаньямы против Карузо: «Засади локтем прямо в его мелкую шею, оттолкни и требуй чертов мяч»
О′Нил прокомментировал игру Вембаньямы против Карузо.
Член Зала славы Шакил О′Нил был расстроен, когда видел, как играет центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма против опеки защитника «Оклахомы» Алекса Карузо.
«Если они выставляют Карузо, я сразу пру в «краску». Когда я бегу в пост, а он рубит меня по рукам, судья обязан фиксировать фол. Если нет – засади локтем прямо в его мелкую шею, оттолкни и требуй чертов мяч. У тебя 226 см роста, а у Карузо сколько, что-то типа 190? Вот это меня прям разозлило, я такой: «Давай, бро, против тебя же Карузо», – сказал О′Нил.
«Сперс» одолели «Тандер» в прошедшем финале Запада (4-3), Вембаньяма выдавал в среднем 27,3 очка, 10,9 подбора и 2,7 блок-шота.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Old Man And The Three
Комментарии
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А уж Карузо просто защитный гений. Он и Йокичу прилично мешал. И против любого другого является проблемой.
Вемба с его антропометрией должен всех этих маленьких уничтожать в краске, а он писю теребит на периметре, как бы сам дриблер бросающий (а по факту нет).
Короче говоря, не использует он свои преимущества в атаке, вернее, не на все сто, а существенно меньше.
На мой взгляд.