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  4. О′Нил об игре Вембаньямы против Карузо: «Засади локтем прямо в его мелкую шею, оттолкни и требуй чертов мяч»

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О′Нил об игре Вембаньямы против Карузо: «Засади локтем прямо в его мелкую шею, оттолкни и требуй чертов мяч»
О′Нил прокомментировал игру Вембаньямы против Карузо.

Член Зала славы Шакил О′Нил был расстроен, когда видел, как играет центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма против опеки защитника «Оклахомы» Алекса Карузо.

«Если они выставляют Карузо, я сразу пру в «краску». Когда я бегу в пост, а он рубит меня по рукам, судья обязан фиксировать фол. Если нет – засади локтем прямо в его мелкую шею, оттолкни и требуй чертов мяч. У тебя 226 см роста, а у Карузо сколько, что-то типа 190? Вот это меня прям разозлило, я такой: «Давай, бро, против тебя же Карузо», – сказал О′Нил.

«Сперс» одолели «Тандер» в прошедшем финале Запада (4-3), Вембаньяма выдавал в среднем 27,3 очка, 10,9 подбора и 2,7 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Old Man And The Three
logoАлекс Карузо
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио

Комментарии

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Как только Вемба засадил пару раз маленьким, его тут же на флэгранты подсадили. Не смотрит и не помнит нифига.
А уж Карузо просто защитный гений. Он и Йокичу прилично мешал. И против любого другого является проблемой.
Ответnoke
Как только Вемба засадил пару раз маленьким, его тут же на флэгранты подсадили. Не смотрит и не помнит нифига. А уж Карузо просто защитный гений. Он и Йокичу прилично мешал. И против любого другого является проблемой.
Карузо не плох в защите, но "защитный гений" это слишком. Он защищался против Йокича и Вембы постоянно хватая их за ноги и обхватывая за все доступные части тела мешая их движению. Ничего гениального в этом нет, просто это судьи на эти явные нарушения смотрят "сквозь пальцы". Если бы ему свистели каждое такое нарушение то он бы больше 10 минут на паркете не задерживался.
Ответnoke
Как только Вемба засадил пару раз маленьким, его тут же на флэгранты подсадили. Не смотрит и не помнит нифига. А уж Карузо просто защитный гений. Он и Йокичу прилично мешал. И против любого другого является проблемой.
да и Леброну он прилично мешал...
Ага. Видели мы с Назом Ридом к чему это может привести. Ни к чему хорошему.
В Оклахоме это тоже понимают, для этого и взяли Мару
Ответgenius1986okla
В Оклахоме это тоже понимают, для этого и взяли Мару
Мару в краске легче развалить чем Карузо...
Ответsyugen
Мару в краске легче развалить чем Карузо...
Сейчас вообще не понятно каким он будет.., посмотрим
"А потом его с ноги в голову"
И получить флагрант, может даже второй степени... Ох уж эти советы пенсионеров с дивана как надо.
Все правильно Шак говорит.

Вемба с его антропометрией должен всех этих маленьких уничтожать в краске, а он писю теребит на периметре, как бы сам дриблер бросающий (а по факту нет).

Короче говоря, не использует он свои преимущества в атаке, вернее, не на все сто, а существенно меньше.

На мой взгляд.
ОтветSevaL
Все правильно Шак говорит. Вемба с его антропометрией должен всех этих маленьких уничтожать в краске, а он писю теребит на периметре, как бы сам дриблер бросающий (а по факту нет). Короче говоря, не использует он свои преимущества в атаке, вернее, не на все сто, а существенно меньше. На мой взгляд.
" засади локтем прямо в его мелкую шею" ну так ты поиграешь пару атак и отдыхать пойдешь на пару игр))
Вемби и так слишком эмоционален в игре, сыроват всё еще, такие советы " про засади" ему только вредить будут. Хитрее надо играть, чтобы этих маленьких самих садить на фолы.
scorp19, я тебя буду учить жизни при каждом удобном случае - ох уж эти твои советы диванного аналитика. Батлер тебе рукоплещет.
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