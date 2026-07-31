Всеволод Ищенко о двустороннем контракте с «Далласом»: «Сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность»

Защитник Всеволод Ищенко, попавший в «Даллас» после драфта под 56-м номером, отметил, что готов пойти на финансовые жертвы, чтобы остаться в лиге.
– Двусторонний контракт после налогов, тем более в Далласе, – это очень небольшие деньги. Ты готов сейчас пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в НБА?
– Конечно, готов. У меня изначально, когда я был маленьким, была цель – играть в НБА. Поэтому, наверное, сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность. Я думаю, вопрос денег встанет потом уже, когда ты становишься более взрослым. Сейчас нужно работать и действовать там, где будет лучше для тебя.
– Когда у тебя решится ситуация с твоим будущим?
– Я, честно, не знаю. Тренируюсь по индивидуальной программе. Остальное – на стадии обсуждения. По факту я приехал поиграть в Летнюю лигу. А что будет дальше – посмотрим.
В Летней лиге НБА Ищенко провел за «Мэверикс» 5 матчей, набирая в среднем 9,6 очка, 4,4 подбора и 3 передачи за 27,5 минуты на паркете.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Поэтому удачи
Не слишком ли у Вас завышенные ожидания?)
Написано так, будто в Техасе какие то сумасшедшие налоги, хотя на самом деле все совсем наоборот
Пусть всё получится у парня, даже если подпишется через год
Ещё можно и даже нужно поработать на зачётку.