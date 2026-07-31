  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Всеволод Ищенко о двустороннем контракте с «Далласом»: «Сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность»

0
Всеволод Ищенко о двустороннем контракте с «Далласом»: «Сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность»
Ищенко хочет остаться в НБА, несмотря на денежные потери.

Защитник Всеволод Ищенко, попавший в «Даллас» после драфта под 56-м номером, отметил, что готов пойти на финансовые жертвы, чтобы остаться в лиге.

– Двусторонний контракт после налогов, тем более в Далласе, – это очень небольшие деньги. Ты готов сейчас пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в НБА?

– Конечно, готов. У меня изначально, когда я был маленьким, была цель – играть в НБА. Поэтому, наверное, сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность. Я думаю, вопрос денег встанет потом уже, когда ты становишься более взрослым. Сейчас нужно работать и действовать там, где будет лучше для тебя.

– Когда у тебя решится ситуация с твоим будущим?

– Я, честно, не знаю. Тренируюсь по индивидуальной программе. Остальное – на стадии обсуждения. По факту я приехал поиграть в Летнюю лигу. А что будет дальше – посмотрим.

В Летней лиге НБА Ищенко провел за «Мэверикс» 5 матчей, набирая в среднем 9,6 очка, 4,4 подбора и 3 передачи за 27,5 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВсеволод Ищенко
logoНБА
logoДаллас

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Мне бы очень хотелось, чтобы в НБА появились русские звёздные игроки калибра Кириленко,ну и желательно калибра Дончича или Йокича,они правда с Балканского полуострова.Но всё равно, чтобы у России была суперзвезда в НБА.Это было бы здорово,это даст буст баскетболу в России.Поэтому удачи Всеволоду закрепиться,и по возможности вырасти в топового игрока .
ОтветMuchi4
Мне бы очень хотелось, чтобы в НБА появились русские звёздные игроки калибра Кириленко,ну и желательно калибра Дончича или Йокича,они правда с Балканского полуострова.Но всё равно, чтобы у России была суперзвезда в НБА.Это было бы здорово,это даст буст баскетболу в России.Поэтому удачи Всеволоду закрепиться,и по возможности вырасти в топового игрока .
>>Мне бы очень хотелось, чтобы в НБА появились русские желательно калибра Дончича или Йокича
Поэтому удачи
Не слишком ли у Вас завышенные ожидания?)
Ответender
>>Мне бы очень хотелось, чтобы в НБА появились русские желательно калибра Дончича или Йокича Поэтому удачи Не слишком ли у Вас завышенные ожидания?)
Ну мечтать не вредно ведь. Мне бы тоже напрмер хотелось такого, но я рад и тому что есть Демин там
Очень правильный подход от Севы. Верим, что постепенно закрепится в составе и выйдет на полноценный контракт!
"Двусторонний контракт после налогов, тем более в Далласе, – это очень небольшие деньги"

Написано так, будто в Техасе какие то сумасшедшие налоги, хотя на самом деле все совсем наоборот
Из всех российских проспекто, включая Дёмина, лично мне по игре импонирует больше именно Ищенко.
Пусть всё получится у парня, даже если подпишется через год
Всё правильно Всеволод говорит. Очень надеюсь, что Даллас захочет его оставить у себя уже сейчас и удастся договориться с Локомотивом.
Ещё можно и даже нужно поработать на зачётку.
ОтветODB
Всё правильно Всеволод говорит. Очень надеюсь, что Даллас захочет его оставить у себя уже сейчас и удастся договориться с Локомотивом. Ещё можно и даже нужно поработать на зачётку.
Это будет сложно. Главная проблема это действующий контракт с Локо. Во первых сейчас в принципе сложно выкупить контракт из России. Второе если Даллас каким-то образом все же выкупает контракт, то обязан подписывать Ищенко на полноценный контракт в нба. А в Далласе и так 16 игроков в составе. Да и давать ему полноценный контракт сейчас никто не будет. Если предположить что Ищенко сам выкупит контракт что бы иметь возможность подписаться на двухсторонний. То тут тоже вопрос. У Далласа все 3 слота для двухсторонних заняты. Вообщем куча всяких но которые скорее всего в этом году помешают оказаться в Далласе. Видимо вернется в Локо и следующем летом опять вызовут в ЛЛ и будут тогда решать. Так в целом по сообщениям разных людей он руководству понравился.
ОтветBirdman NBA
Это будет сложно. Главная проблема это действующий контракт с Локо. Во первых сейчас в принципе сложно выкупить контракт из России. Второе если Даллас каким-то образом все же выкупает контракт, то обязан подписывать Ищенко на полноценный контракт в нба. А в Далласе и так 16 игроков в составе. Да и давать ему полноценный контракт сейчас никто не будет. Если предположить что Ищенко сам выкупит контракт что бы иметь возможность подписаться на двухсторонний. То тут тоже вопрос. У Далласа все 3 слота для двухсторонних заняты. Вообщем куча всяких но которые скорее всего в этом году помешают оказаться в Далласе. Видимо вернется в Локо и следующем летом опять вызовут в ЛЛ и будут тогда решать. Так в целом по сообщениям разных людей он руководству понравился.
Да, видимо, так и будет.
Здраво мыслит! Уважение!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Правила НБА запрещают «Далласу» выкупить Всеволода Ищенко у «Локомотива-Кубань» для двустороннего контракта
Дёмин разрывал, Голдин штамповал хайлайты, Ищенко осваивался. Как наши сыграли в Летней лиге НБА?
Сергей Быков: «Ищенко увидел другой уровень контакта. Скорости приемлемые. В НБА любят тех, кто постоянно ходит в краску»
Рекомендуем
Главные новости
«Портленд» назначил бывшего руководителя аналитики «Далласа» директором по баскетбольным инновациям
Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»
Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Женская НБА. «Атланта» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» встретится с «Финиксом»
«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды
Фото
Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Ко всем новостям
Последние новости
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото