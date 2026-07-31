Всеволод Ищенко о двустороннем контракте с «Далласом»: «Сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность»

Ищенко хочет остаться в НБА, несмотря на денежные потери.

Защитник Всеволод Ищенко, попавший в «Даллас » после драфта под 56-м номером, отметил, что готов пойти на финансовые жертвы, чтобы остаться в лиге.

– Двусторонний контракт после налогов, тем более в Далласе, – это очень небольшие деньги. Ты готов сейчас пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в НБА?

– Конечно, готов. У меня изначально, когда я был маленьким, была цель – играть в НБА. Поэтому, наверное, сейчас не тот период карьеры, когда ты должен выбирать деньги, а не возможность. Я думаю, вопрос денег встанет потом уже, когда ты становишься более взрослым. Сейчас нужно работать и действовать там, где будет лучше для тебя.

– Когда у тебя решится ситуация с твоим будущим?

– Я, честно, не знаю. Тренируюсь по индивидуальной программе. Остальное – на стадии обсуждения. По факту я приехал поиграть в Летнюю лигу. А что будет дальше – посмотрим.

В Летней лиге НБА Ищенко провел за «Мэверикс» 5 матчей, набирая в среднем 9,6 очка, 4,4 подбора и 3 передачи за 27,5 минуты на паркете.