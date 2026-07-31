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  4. «Зенит» подписал экс-разыгрывающего «Дубая» Нэйта Мэйсона

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«Зенит» подписал экс-разыгрывающего «Дубая» Нэйта Мэйсона
Мэйсон продолжит карьеру в «Зените».

«Зенит» объявил о заключении 1-летнего контракта с разыгрывающим Нэйтом Мэйсоном (31 год, 186 см).

Весь прошлый сезон американец пропустил из-за травмы шейного отдела. В розыгрыше-2024/25 Адриатической лиги он набирал 11,1 очка, 2,1 подбора и 4,3 передачи за 21,9 минуты в среднем.

У Мэйсона есть опыт выступлений в Единой лиге ВТБ – в сезоне-2020/21 он представлял «Автодор» и принял участие в Матче всех звезд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Нэйт Мэйсон
переходы

Комментарии

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На безрыбье ...и Мэйсон баскетболист.
Пока уровень ушедших игроков и новых приобретённых не в пользу последних.
Посмотрим на его шею. Но вообще-то руководство у нас фантастическое... Вернее сказочное... Передняя линия снова Алекс и Андрей. Ничему жизнь не учит... Хоть бы Квитковских подписали что ли... Подписания странные, мягко говоря...
ОтветСергей Поляков
Посмотрим на его шею. Но вообще-то руководство у нас фантастическое... Вернее сказочное... Передняя линия снова Алекс и Андрей. Ничему жизнь не учит... Хоть бы Квитковских подписали что ли... Подписания странные, мягко говоря...
Подпишут, ещё есть время, а старт сборов не показатель, игроки могут подкатывать до 22 августа (окончание сбора в Петербурге) включительно, если память не изменяет по предсезонному календарю, который опубликовал Зенит.
Между Дубаем 24 и 25 просто 2 большие разницы , наверное проще было написать , что парень играл в Автодоре Родионова )
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