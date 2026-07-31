«Зенит» подписал экс-разыгрывающего «Дубая» Нэйта Мэйсона

Мэйсон продолжит карьеру в «Зените».

«Зенит » объявил о заключении 1-летнего контракта с разыгрывающим Нэйтом Мэйсоном (31 год, 186 см).

Весь прошлый сезон американец пропустил из-за травмы шейного отдела. В розыгрыше-2024/25 Адриатической лиги он набирал 11,1 очка, 2,1 подбора и 4,3 передачи за 21,9 минуты в среднем.

У Мэйсона есть опыт выступлений в Единой лиге ВТБ – в сезоне-2020/21 он представлял «Автодор» и принял участие в Матче всех звезд.