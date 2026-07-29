  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг Армони Брукса

0
Мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг Армони Брукса
«Реал» готов сделать предложение Армони Бруксу.

«Реал» намерен побороться за подписание Армони Брукса в случае его ухода из «Виллербана».

Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, мадридский клуб готов сделать предложение американскому защитнику, если тот решит покинуть французскую команду.

Ситуация вокруг состава французского клуба остается неопределенной на фоне сообщений о финансовых трудностях организации. Ранее «Виллербан» уже потерял одного из своих главных новичков – Сильвена Франсиско, который, по информации СМИ, согласовал переход в «Панатинаикос».

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13718 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
logoАСВЕЛ Виллербан
logoвозможные переходы
logoчемпионат Франции
logoАрмони Брукс
logoЕвролига
logoчемпионат Испании
logoРеал

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Панатинаикос» договорился о подписании Сильвена Франсиско
Будущее Даниэля Тайса в «Вилербане» находится под вопросом
«Виллербан» согласовал только 24 из 59 запланированных миллионов бюджета на следующий год
Рекомендуем
Главные новости
«Партизан» подписал защитника Кайла Оллмана из 1-й символической сборной Еврокубка
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Далласом», «Портленд» примет «Индиану»
Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»
Александр Медведев: «Предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита». Задача – бороться за титулы всех турниров»
Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»
«Реал» официально подтвердил расставание с Марио Хезоней
«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона
«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом
«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»
Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу
Мэк Маккланг привлек внимание «Ритаса»
ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/4 финала. Греция уступила Испании, Франция справилась с Германией и другие результаты
Французский форвард Амин Нуа официально присоединится к «Уникахе»
Фото
«Ульм» усилил переднюю линию подписанием Симисола Шитту
Фото
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Дэмионом Бо
«Виллербан» официально подтвердил сокращение бюджета на сезон-2026/27
Несколько клубов проявляют интерес к Боту Гату на фоне ситуации в «Виллербане»
Рикки Рубио продлил контракт с «Ховентудом»
«Эстудиантес» подписал форварда сборной Эстонии Каспара Трейера
Фото