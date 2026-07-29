Мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг Армони Брукса

«Реал» готов сделать предложение Армони Бруксу.

«Реал » намерен побороться за подписание Армони Брукса в случае его ухода из «Виллербана ».

Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, мадридский клуб готов сделать предложение американскому защитнику, если тот решит покинуть французскую команду.

Ситуация вокруг состава французского клуба остается неопределенной на фоне сообщений о финансовых трудностях организации. Ранее «Виллербан» уже потерял одного из своих главных новичков – Сильвена Франсиско, который, по информации СМИ, согласовал переход в «Панатинаикос».