«Бостон» рассматривал возможность подписания Леброна Джеймса
«Селтикс» интересовались Леброном Джеймсом.
«Селтикс» рассматривали возможность подписания Леброна Джеймса на рынке свободных агентов.
Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, руководство клуба изучало вариант с приглашением четырехкратного чемпиона НБА, однако «Бостон» так и не вошел в число основных претендентов на игрока.
По словам агента Джеймса Рича Пола, в ходе поиска новой команды он обсуждал возможное сотрудничество с представителями 27 клубов НБА. Однако по мере развития переговоров круг претендентов постепенно сузился до пяти команд: «Филадельфии», «Кливленда», «Майами», «Голден Стэйт» и «Миннесоты».
В конечном итоге Джеймс выбрал «Филадельфию», одного из главных соперников «Бостона» в Восточной конференции.
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13610 голосов
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
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