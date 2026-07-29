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  4. «Бостон» рассматривал возможность подписания Леброна Джеймса

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«Бостон» рассматривал возможность подписания Леброна Джеймса
«Селтикс» интересовались Леброном Джеймсом.

«Селтикс» рассматривали возможность подписания Леброна Джеймса на рынке свободных агентов.

Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, руководство клуба изучало вариант с приглашением четырехкратного чемпиона НБА, однако «Бостон» так и не вошел в число основных претендентов на игрока.

По словам агента Джеймса Рича Пола, в ходе поиска новой команды он обсуждал возможное сотрудничество с представителями 27 клубов НБА. Однако по мере развития переговоров круг претендентов постепенно сузился до пяти команд: «Филадельфии», «Кливленда», «Майами», «Голден Стэйт» и «Миннесоты».

В конечном итоге Джеймс выбрал «Филадельфию», одного из главных соперников «Бостона» в Восточной конференции.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13610 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoФиладельфия
logoБостон
logoКливленд
logoГолден Стэйт
logoМиннесота
logoМайами

Комментарии

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Только вот леброн явно переход в Бостон не рассматривал
ОтветГеоргий Новиков
Только вот леброн явно переход в Бостон не рассматривал
Про Филадельфию тоже недавно так можно было сказать.
Это будет тянутся до начала сезона (все его хотели)
шизнулись все в селтикс. печально.....
ЛеБрон и Бостон - это личное :)
После тогда как он подписал контракт с Филадельфией, все остальное это пустой звук
ОтветChistian Jadson
После тогда как он подписал контракт с Филадельфией, все остальное это пустой звук
Нужно придумывать новости теперь
Помню, каким шоком для меня был переход в Селтикс дряхлого Шака (правда на фоне нынешнего Брона он вообще пацаном был, но вот выглядел ужасно - сейчас, спустя почти два десятка лет, и то здоровее смотрится). Брон таких ошибок не совершает.
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