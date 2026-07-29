«Варезе» подписал французского центрового Исмаэля Камагате

Исмаэль Камагате продолжит карьеру в «Варезе».

«Варезе » объявил о подписании контракта с французским центровым Исмаэлем Камагате (25 лет, 211 см). Стороны заключили многолетнее соглашение.

Камагате станет последним новичком «Варезе» в текущее межсезонье и завершит летнюю селекционную кампанию команды.

В пошедшем сезоне центровой выступал за «Бешикташ». В 20 матчах чемпионата Турции он набирал в среднем 8,4 очка и 5,9 подбора за 17,5 минуты на площадке.