«Варезе» подписал французского центрового Исмаэля Камагате
Исмаэль Камагате продолжит карьеру в «Варезе».
«Варезе» объявил о подписании контракта с французским центровым Исмаэлем Камагате (25 лет, 211 см). Стороны заключили многолетнее соглашение.
Камагате станет последним новичком «Варезе» в текущее межсезонье и завершит летнюю селекционную кампанию команды.
В пошедшем сезоне центровой выступал за «Бешикташ». В 20 матчах чемпионата Турции он набирал в среднем 8,4 очка и 5,9 подбора за 17,5 минуты на площадке.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Варезе»
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