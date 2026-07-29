«Панатинаикос» договорился о подписании Сильвена Франсиско

Сильвен Франсиско близок к переходу в «Панатинаикос».

«Панатинаикос » достиг договоренности о подписании французского защитника Сильвена Франсиско .

По информации SDNA, стороны согласовали трехлетний контракт. Общая сумма соглашения превысит 10,5 миллиона евро.

Сообщается, что для осуществления сделки «Панатинаикос» также выплатил «Виллербану» выкуп в размере 450 тысяч евро.

Ранее «Панатинаикос» проявлял интерес к ситуации вокруг игрока на фоне неопределенности с проектом «Виллербана» . В конце июня Франсиско подписал трехлетний контракт с французским клубом после ухода из «Жальгириса».

Минувший сезон стал лучшим в карьере 28-летнего защитника в Евролиге. Выступая за «Жальгирис», он набирал в среднем 16,5 очка, 6,5 передачи и 2,9 подбора, а также имел рейтинг эффективности 19,2.

По итогам сезона-2025/26 Франсиско был включен в первую символическую сборную Евролиги.