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  4. «Панатинаикос» договорился о подписании Сильвена Франсиско

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«Панатинаикос» договорился о подписании Сильвена Франсиско
Сильвен Франсиско близок к переходу в «Панатинаикос».

«Панатинаикос» достиг договоренности о подписании французского защитника Сильвена Франсиско.

По информации SDNA, стороны согласовали трехлетний контракт. Общая сумма соглашения превысит 10,5 миллиона евро.

Сообщается, что для осуществления сделки «Панатинаикос» также выплатил «Виллербану» выкуп в размере 450 тысяч евро.

Ранее «Панатинаикос» проявлял интерес к ситуации вокруг игрока на фоне неопределенности с проектом «Виллербана». В конце июня Франсиско подписал трехлетний контракт с французским клубом после ухода из «Жальгириса».

Минувший сезон стал лучшим в карьере 28-летнего защитника в Евролиге. Выступая за «Жальгирис», он набирал в среднем 16,5 очка, 6,5 передачи и 2,9 подбора, а также имел рейтинг эффективности 19,2.

По итогам сезона-2025/26 Франсиско был включен в первую символическую сборную Евролиги.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SDNA
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