«Арис» подписал Василиса Харалабопулоса

Василис Харалабопулос продолжит карьеру в «Арисе».

Греческий «Арис » объявил о подписании контракта с форвардом Василисом Хараламбопулосом. Соглашение с 29-летним баскетболистом (204 см) рассчитано по схеме «2+1».

Минувший сезон игрок провел в составе АЕК. В 42 матчах чемпионата Греции и Лиги чемпионов ФИБА он набирал в среднем 6,8 очка, 3,5 подбора и 1,1 передачи за игру.

Для Хараламбопулоса это будет второй подряд сезон в чемпионате Греции после возвращения на родину в 2025 году.