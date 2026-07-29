«Арис» подписал Василиса Харалабопулоса
Василис Харалабопулос продолжит карьеру в «Арисе».
Греческий «Арис» объявил о подписании контракта с форвардом Василисом Хараламбопулосом. Соглашение с 29-летним баскетболистом (204 см) рассчитано по схеме «2+1».
Минувший сезон игрок провел в составе АЕК. В 42 матчах чемпионата Греции и Лиги чемпионов ФИБА он набирал в среднем 6,8 очка, 3,5 подбора и 1,1 передачи за игру.
Для Хараламбопулоса это будет второй подряд сезон в чемпионате Греции после возвращения на родину в 2025 году.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Арис»
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