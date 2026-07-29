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  4. «Лейкерс» учитывали интересы Эйтона при его обмене

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«Лейкерс» учитывали интересы Эйтона при его обмене
Инсайдер раскрыл детали обмена Деандре Эйтона.

Решение «Лейкерс» обменять Деандре Эйтона в «Вашингтон» было связано с желанием получить активы и освободить место под потолком зарплат для дальнейших подписаний в межсезонье.

При этом, по информации инсайдера Йована Бухи, в клубе также учитывали интересы самого баскетболиста. В «Лейкерс» хотели отправить Эйтона в команду, где он сможет получать стабильное игровое время и восстановить свою рыночную стоимость.

Дополнительным фактором стало то, что Эйтон и Лука Дончич представлены одним агентом.

В «Уизардс» центровой вряд ли сразу получит место в стартовом составе. Однако ситуация может измениться, если Энтони Дэвис будет обменян или столкнется с проблемами со здоровьем.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Jovan Buha
logoЛейкерс
logoНБА
logoДеандре Эйтон
logoВашингтон

Комментарии

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Вообще-то там Сарр
Значит будет в старте
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