«Лейкерс» учитывали интересы Эйтона при его обмене

Инсайдер раскрыл детали обмена Деандре Эйтона.

Решение «Лейкерс » обменять Деандре Эйтона в «Вашингтон » было связано с желанием получить активы и освободить место под потолком зарплат для дальнейших подписаний в межсезонье.

При этом, по информации инсайдера Йована Бухи, в клубе также учитывали интересы самого баскетболиста. В «Лейкерс» хотели отправить Эйтона в команду, где он сможет получать стабильное игровое время и восстановить свою рыночную стоимость.

Дополнительным фактором стало то, что Эйтон и Лука Дончич представлены одним агентом.

В «Уизардс» центровой вряд ли сразу получит место в стартовом составе. Однако ситуация может измениться, если Энтони Дэвис будет обменян или столкнется с проблемами со здоровьем.