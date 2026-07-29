ЦСКА подписывает 16-летнего защитника Тимофея Самойленко
17-летний защитник Тимофей Самойленко продолжит карьеру в системе ЦСКА.
Как сообщает «Перехват», баскетболист покинет систему «Пари Нижний Новгород». Речь идет о полноценном трансфере.
Минувший сезон Самойленко полностью провел в Единой молодежной лиге ВТБ. В 40 матчах защитник набирал в среднем 8,1 очка, 2,7 подбора и 2,7 передачи за 21,5 минуты на площадке. В стартовом составе он выходил 14 раз.
Самойленко считается одним из перспективных игроков своего возраста и в новом сезоне продолжит развитие в структуре московского клуба.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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