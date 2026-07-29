"ЦСКА подписывает 16-летнего защитника Тимофея Самойленко

17-летний защитник Тимофей Самойленко продолжит карьеру в системе ЦСКА .

Как сообщает «Перехват», баскетболист покинет систему «Пари Нижний Новгород». Речь идет о полноценном трансфере.

Минувший сезон Самойленко полностью провел в Единой молодежной лиге ВТБ. В 40 матчах защитник набирал в среднем 8,1 очка, 2,7 подбора и 2,7 передачи за 21,5 минуты на площадке. В стартовом составе он выходил 14 раз.

Самойленко считается одним из перспективных игроков своего возраста и в новом сезоне продолжит развитие в структуре московского клуба.