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  4. ЦСКА подписывает 16-летнего защитника Тимофея Самойленко

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ЦСКА подписывает 16-летнего защитника Тимофея Самойленко

17-летний защитник Тимофей Самойленко продолжит карьеру в системе ЦСКА.

Как сообщает «Перехват», баскетболист покинет систему «Пари Нижний Новгород». Речь идет о полноценном трансфере.

Минувший сезон Самойленко полностью провел в Единой молодежной лиге ВТБ. В 40 матчах защитник набирал в среднем 8,1 очка, 2,7 подбора и 2,7 передачи за 21,5 минуты на площадке. В стартовом составе он выходил 14 раз.

Самойленко считается одним из перспективных игроков своего возраста и в новом сезоне продолжит развитие в структуре московского клуба.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoЦСКА
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переходы
Тимофей Самойленко
logoЕдиная лига ВТБ

Комментарии

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"ЦСКА подписывает 16-летнего защитника Тимофея Самойленко

17-летний защитник Тимофей Самойленко продолжит карьеру в системе ЦСКА."

Уникальный парень, которому сразу 16 и 17 лет одновременно.
ОтветODB
"ЦСКА подписывает 16-летнего защитника Тимофея Самойленко 17-летний защитник Тимофей Самойленко продолжит карьеру в системе ЦСКА." Уникальный парень, которому сразу 16 и 17 лет одновременно.
Это Вы, батенька, просто новость долго читаете
В ЦСКА-Юниор скорее всего. Для ЦСКА-2 пока сыроват, хотя у дубля почти всю команду заново нужно собирать.
Сын Петра? Уникс, не спи
ОтветOzon1
Сын Петра? Уникс, не спи
Третий сын Петьки, самый младший. Средний, Иван, Локо пылит. Старший - Николай, вроде бы на любительском уровне в Казани играет.
ОтветOzon1
Сын Петра? Уникс, не спи
А УНИКСу конкретно сейчас он зачем вообще? Попозже может быть и окажется в Казани. Надо ли уточнять, что в системе ЦСКА ему дадут больше прямо здесь и сейчас и речь не про финансы, понятное дело, а про развитие как игрока.
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