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  4. Новый контракт Дрэймонда Грина позволяет «Голден Стэйт» обменять форварда

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Новый контракт Дрэймонда Грина позволяет «Голден Стэйт» обменять форварда
Новый контракт Дрэймонда Грина открывает «Уорриорз» возможность для обмена.

Новый контракт Дрэймонда Грина с «Голден Стэйт» позволяет клубу обменять форварда, хотя в организации не планируют расставаться с игроком.

Ранее четырехкратный чемпион НБА согласовал однолетнее соглашение на 27,7 миллиона долларов после отказа от опции продления почти на аналогичную сумму.

Как сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер, Грин отказался от автоматического права блокировать обмен, которое полагалось бы ему по правилам НБА после подписания нового однолетнего контракта с прежним клубом.

Вместо запрета на обмен контракт включает так называемый «трэйд кикер» – бонус в размере 15% от суммы соглашения, который будет выплачен Грину, если «Голден Стэйт» все же решит его обменять по ходу сезона-2026/27.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Энтони Слэйтера
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДрэймонд Грин

Комментарии

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Помню как старина Дрей Джордану Пулу «трэйд кикер» выписал
Видимо вместе с пиками уедет в Новый Орлеан в обмен на Трея Мерфи.
В Филадельфию обменяют
Ответscorp19
В Филадельфию обменяют
И кого к Леброну добавят, чтобы не уровнять стоимость контрактов?😂
Держать Грина можно на следующий сезон, но с зарплатой 15 млн. Плюс бонусы за заслуги.
Этого никогда не смогут обменять, в гсв он позволяет себе всё и поэтому он упрется руками и ногами, да и к тому же он нахрен никому не нужен, разве что на ветминимум..
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