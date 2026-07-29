Ламело Болла обвинили в неуплате более 180 тысяч долларов за аренду жилья

Разыгрывающий «Миннесоты» Ламело Болл стал ответчиком по иску о взыскании задолженности по аренде элитного жилья в Шарлотт.
Компания Agape Property Management Group требует от Болла и его бывшего менеджера, экс-игрока НБА Джермейна Джексона, более 100 тысяч долларов.
Согласно материалам дела, в 2020 году Болл арендовал две квартиры в одном жилом комплексе. В одной проживал сам баскетболист, во второй – Джексон. В 2024 году Болл выкупил квартиру, в которой жил, однако второй объект недвижимости, как утверждается, продолжал использоваться по прежнему договору аренды.
В иске говорится, что по состоянию на 1 июля 2026 года задолженность по аренде превысила 181,5 тысячи долларов.
Кроме того, истец утверждает, что ответчики накопили более 90 тысяч долларов штрафов от ассоциации собственников жилья за нарушение правил проживания.
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