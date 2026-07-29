Огнен Ярамаз продолжит карьеру в «Литкабелисе»

Сербский защитник Огнен Ярамаз перешел в «Литкабелис».

«Литкабелис» объявил о подписании контракта с сербским защитником Огненом Ярамазом. Соглашение с 30-летним баскетболистом (192 см) рассчитано на сезон-2026/27.

Минувший сезон Ярамаз начал в составе словенской «Илирии», где в четырех матчах Адриатической лиги набирал в среднем 11,0 очка и 5,5 передачи. В ноябре он перешел в «Цедевиту-Олимпию», с которой дошел до четвертьфинала Еврокубка.

В Адриатической лиге сербский защитник помог команде занять шестое место, набирая в среднем 5,3 очка за матч.

Ярамаз имеет опыт выступлений в Евролиге за «Баварию», «Партизан» и «Басконию». Всего на его счету четыре сезона в главном клубном турнире Европы.