«Голден Стэйт» отказался обменивать Батлера на Дэвиса (Мердок)

«Уорриорз» рассматривали обмен Джимми Батлера на Энтони Дэвиса.

«Голден Стэйт» рассматривал возможность обмена Джимми Батлера на Энтони Дэвиса , однако в итоге отказался от этой идеи.

По данным журналиста The Ringer Логана Мердока, во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе часть представителей фронт-офиса клуба выступала за сделку, которая предусматривала бы обмен Батлера и драфт-пиков на звездного бигмена.

Однако руководство «Уорриорз» решило не развивать переговоры. Основными причинами стали история травм Дэвиса, а также его желание получить новое продление контракта.

В результате «Голден Стэйт» сохранил текущий состав и отказался от потенциальной сделки с участием 10-кратного участника Матча всех звезд.

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