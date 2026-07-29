«Голден Стэйт» отказался обменивать Батлера на Дэвиса (Мердок)
«Уорриорз» рассматривали обмен Джимми Батлера на Энтони Дэвиса.
«Голден Стэйт» рассматривал возможность обмена Джимми Батлера на Энтони Дэвиса, однако в итоге отказался от этой идеи.
По данным журналиста The Ringer Логана Мердока, во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе часть представителей фронт-офиса клуба выступала за сделку, которая предусматривала бы обмен Батлера и драфт-пиков на звездного бигмена.
Однако руководство «Уорриорз» решило не развивать переговоры. Основными причинами стали история травм Дэвиса, а также его желание получить новое продление контракта.
В результате «Голден Стэйт» сохранил текущий состав и отказался от потенциальной сделки с участием 10-кратного участника Матча всех звезд.
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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Ringer
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