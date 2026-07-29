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  4. «Голден Стэйт» отказался обменивать Батлера на Дэвиса (Мердок)

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«Голден Стэйт» отказался обменивать Батлера на Дэвиса (Мердок)
«Уорриорз» рассматривали обмен Джимми Батлера на Энтони Дэвиса.

«Голден Стэйт» рассматривал возможность обмена Джимми Батлера на Энтони Дэвиса, однако в итоге отказался от этой идеи.

По данным журналиста The Ringer Логана Мердока, во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе часть представителей фронт-офиса клуба выступала за сделку, которая предусматривала бы обмен Батлера и драфт-пиков на звездного бигмена.

Однако руководство «Уорриорз» решило не развивать переговоры. Основными причинами стали история травм Дэвиса, а также его желание получить новое продление контракта.

В результате «Голден Стэйт» сохранил текущий состав и отказался от потенциальной сделки с участием 10-кратного участника Матча всех звезд.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Ringer
logoГолден Стэйт
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoВашингтон

Комментарии

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Дэвис мог травмировать пальцы, подписывая контракт
Я валяюсь с этих новостей. Сами рассматривали, сами отказались, итого целая новость. Что за искусственный контент?
Обмен костылей на кресло-каталку не случился
Они бы не смогли обменять Девиса, он уже приклеплен к Вашингтонской поликлинике
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