«Жальгирис» не намерен отпускать Уильямс-Госса в «Панатинаикос»
Владелец «Жальгириса» отреагировал на слухи вокруг Уильямс-Госса.
Владелец «Жальгириса» Томас Окманас отреагировал на сообщения об интересе «Панатинаикоса» к Найджелу Уильямсу-Госсу.
После публикации BasketNews о попытках греческого клуба приобрести американского защитника Окманас оставил короткий комментарий в социальных сетях.
«Жальгирис» будет стоять на своем», – написал владелец каунасского клуба.
Таким образом, руководство литовской команды дало понять, что не намерено расставаться с Уильямсом-Госсом, несмотря на интерес со стороны одного из главных конкурентов по Евролиге.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
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