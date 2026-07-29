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«Жальгирис» не намерен отпускать Уильямс-Госса в «Панатинаикос»
Владелец «Жальгириса» отреагировал на слухи вокруг Уильямс-Госса.

Владелец «Жальгириса» Томас Окманас отреагировал на сообщения об интересе «Панатинаикоса» к Найджелу Уильямсу-Госсу.

После публикации BasketNews о попытках греческого клуба приобрести американского защитника Окманас оставил короткий комментарий в социальных сетях.

«Жальгирис» будет стоять на своем», – написал владелец каунасского клуба.

Таким образом, руководство литовской команды дало понять, что не намерено расставаться с Уильямсом-Госсом, несмотря на интерес со стороны одного из главных конкурентов по Евролиге.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoЖальгирис
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logoНайджел Уильямс-Госс
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