«Жальгирис» не намерен отпускать Уильямс-Госса в «Панатинаикос»

Владелец «Жальгириса» отреагировал на слухи вокруг Уильямс-Госса.

Владелец «Жальгириса » Томас Окманас отреагировал на сообщения об интересе «Панатинаикоса» к Найджелу Уильямсу-Госсу.

После публикации BasketNews о попытках греческого клуба приобрести американского защитника Окманас оставил короткий комментарий в социальных сетях.

«Жальгирис» будет стоять на своем», – написал владелец каунасского клуба.

Таким образом, руководство литовской команды дало понять, что не намерено расставаться с Уильямсом-Госсом, несмотря на интерес со стороны одного из главных конкурентов по Евролиге.