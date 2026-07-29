Билл Симмонс о роли Брауна в «Сиксерс»: «По сути, он станет их Дерриком Уайтом»
Билл Симмонс о роли Брауна в «Сиксерс»: По сути, он станет их Дерриком Уайтом.
Известный обозреватель Билл Симмонс считает, что Джейлену Брауну придется пожертвовать частью своей роли после перехода в «Филадельфию».
«Не знаю, насколько это хорошая ситуация для него в «Филадельфии», но, думаю, мы это скоро узнаем. Он прошел путь от «пришло время получить собственную команду» до четвертого по важности игрока в этой команде», – заявил Симмонс в своем подкасте.
Он также сравнил потенциальную роль Брауна с ролью Деррика Уайта в составе «Бостона».
«По сути, он станет их Дерриком Уайтом», – добавил Симмонс.
После перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию» Браун вошел в звездное ядро команды вместе с Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и самим Джеймсом.
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13705 голосов
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBABase
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Браун, весьма вероятно, станет лучшим по набору очков в этом составе. Джеймс (будет разыгрывать) и Эмбиид (будет болеть) их не дадут, Макси умеет подстраиваться, как в плей-офф. Так что пока это команда Брауна.
ждем игры от нашего баскетбольного Аристотеля.