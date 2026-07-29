Билл Симмонс о роли Брауна в «Сиксерс»: По сути, он станет их Дерриком Уайтом.

Известный обозреватель Билл Симмонс считает, что Джейлену Брауну придется пожертвовать частью своей роли после перехода в «Филадельфию».

«Не знаю, насколько это хорошая ситуация для него в «Филадельфии», но, думаю, мы это скоро узнаем. Он прошел путь от «пришло время получить собственную команду» до четвертого по важности игрока в этой команде», – заявил Симмонс в своем подкасте.

Он также сравнил потенциальную роль Брауна с ролью Деррика Уайта в составе «Бостона ».

«По сути, он станет их Дерриком Уайтом», – добавил Симмонс.

После перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию» Браун вошел в звездное ядро команды вместе с Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и самим Джеймсом.