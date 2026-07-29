  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Билл Симмонс о роли Брауна в «Сиксерс»: «По сути, он станет их Дерриком Уайтом»

0
Билл Симмонс о роли Брауна в «Сиксерс»: «По сути, он станет их Дерриком Уайтом»
Билл Симмонс о роли Брауна в «Сиксерс»: По сути, он станет их Дерриком Уайтом.

Известный обозреватель Билл Симмонс считает, что Джейлену Брауну придется пожертвовать частью своей роли после перехода в «Филадельфию».

«Не знаю, насколько это хорошая ситуация для него в «Филадельфии», но, думаю, мы это скоро узнаем. Он прошел путь от «пришло время получить собственную команду» до четвертого по важности игрока в этой команде», – заявил Симмонс в своем подкасте.

Он также сравнил потенциальную роль Брауна с ролью Деррика Уайта в составе «Бостона».

«По сути, он станет их Дерриком Уайтом», – добавил Симмонс.

После перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию» Браун вошел в звездное ядро команды вместе с Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и самим Джеймсом.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13705 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBABase
logoДжейлен Браун
logoБилл Симмонс
logoБостон
logoДеррик Уайт
logoНБА
logoФиладельфия

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Четвёртый по важности? Ну, комментатор продолжает давать десятые по качеству комментарии.

Браун, весьма вероятно, станет лучшим по набору очков в этом составе. Джеймс (будет разыгрывать) и Эмбиид (будет болеть) их не дадут, Макси умеет подстраиваться, как в плей-офф. Так что пока это команда Брауна.
ОтветОлег Шибанов
Четвёртый по важности? Ну, комментатор продолжает давать десятые по качеству комментарии. Браун, весьма вероятно, станет лучшим по набору очков в этом составе. Джеймс (будет разыгрывать) и Эмбиид (будет болеть) их не дадут, Макси умеет подстраиваться, как в плей-офф. Так что пока это команда Брауна.
Это команда Макси
ОтветAnSw33r
Это команда Макси
... Это Макси Команда.
В первой четверти при полном составе возможно, в четвертой в живых останутся Браун и Макси.
Игра покажет. Если давления не выдержит, то да, может посыпаться. Но на деле, он может стать лидером контендера, не хуже Бостона, что по сценарию лучше, чем прозябать в команде -середнячке, которая может быть, может когда нибудь. Т.е. прайм Брауна, игровые вызовы и амбиции клуба совпадают. Момент истины, здесь и сейчас. Даже без Эмбида, эта команда способна на многое.
ждем игры от нашего баскетбольного Аристотеля.
Билл так и не пришел в Себя после колоноскопии.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Голден Стэйт» отказался от сделки по Джейлену Брауну, не увидев в нем преемника Стефена Карри (Мердок)
Леброн Джеймс не рассматривал переход в «Филадельфию» до обмена Джейлена Брауна
«Филадельфия» – в топ-4 на титул НБА. Но переход Леброна повлиял не так сильно
Рекомендуем
Главные новости
«Партизан» подписал защитника Кайла Оллмана из 1-й символической сборной Еврокубка
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Далласом», «Портленд» примет «Индиану»
Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»
Александр Медведев: «Предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита». Задача – бороться за титулы всех турниров»
Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»
«Реал» официально подтвердил расставание с Марио Хезоней
«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона
«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом
«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»
Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу
Мэк Маккланг привлек внимание «Ритаса»
ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/4 финала. Греция уступила Испании, Франция справилась с Германией и другие результаты
Французский форвард Амин Нуа официально присоединится к «Уникахе»
Фото
«Ульм» усилил переднюю линию подписанием Симисола Шитту
Фото
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Дэмионом Бо
«Виллербан» официально подтвердил сокращение бюджета на сезон-2026/27
Несколько клубов проявляют интерес к Боту Гату на фоне ситуации в «Виллербане»
Рикки Рубио продлил контракт с «Ховентудом»
«Эстудиантес» подписал форварда сборной Эстонии Каспара Трейера
Фото