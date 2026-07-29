Лестер Киньонес попал в сферу интересов «Реала»
Защитник Лестер Киньонес привлек внимание нескольких клубов Евролиги. Как сообщает журналист Чема де Лукас, интерес к 25-летнему доминиканцу проявляет мадридский «Реал».
Испанский клуб рассматривает игрока в качестве альтернативного варианта на фоне сложностей с потенциальным переходом Лонни Уокера из «Маккаби Тель-Авив».
Киньонес имеет опыт выступлений в НБА за «Голден Стэйт», «Нью-Орлеан» и «Филадельфию». Кроме того, благодаря доминиканскому гражданству он не будет считаться легионером вне Евросоюза в чемпионате Испании.
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13731 голос
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
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