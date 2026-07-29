Лестер Киньонес попал в сферу интересов «Реала»

Защитник Лестер Киньонес привлек внимание нескольких клубов Евролиги. Как сообщает журналист Чема де Лукас, интерес к 25-летнему доминиканцу проявляет мадридский «Реал ».

Испанский клуб рассматривает игрока в качестве альтернативного варианта на фоне сложностей с потенциальным переходом Лонни Уокера из «Маккаби Тель-Авив».

Киньонес имеет опыт выступлений в НБА за «Голден Стэйт», «Нью-Орлеан» и «Филадельфию». Кроме того, благодаря доминиканскому гражданству он не будет считаться легионером вне Евросоюза в чемпионате Испании.