Лука Дончич соберет весь состав «Лейкерс» на мини-сбор в Словении
Лука Дончич организует четырехдневный лагерь для игроков «Лейкерс».
Лука Дончич организует четырехдневный мини-сбор для игроков «Лейкерс» в Словении.
По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, мероприятие пройдет в августе и соберет весь состав калифорнийской команды еще до начала официального тренировочного лагеря.
Программа включает баскетбольные тренировки, игру в гольф, экскурсии по Любляне и другие мероприятия, направленные на укрепление командной химии.
После серьезных изменений в составе этим летом встреча должна помочь Дончичу и его новым партнерам быстрее наладить взаимодействие и лучше подготовиться к сезону.
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13731 голос
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети журналиста Дэйва Макменамина
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