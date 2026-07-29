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  4. Лука Дончич соберет весь состав «Лейкерс» на мини-сбор в Словении

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Лука Дончич соберет весь состав «Лейкерс» на мини-сбор в Словении
Лука Дончич организует четырехдневный лагерь для игроков «Лейкерс».

Лука Дончич организует четырехдневный мини-сбор для игроков «Лейкерс» в Словении.

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, мероприятие пройдет в августе и соберет весь состав калифорнийской команды еще до начала официального тренировочного лагеря.

Программа включает баскетбольные тренировки, игру в гольф, экскурсии по Любляне и другие мероприятия, направленные на укрепление командной химии.

После серьезных изменений в составе этим летом встреча должна помочь Дончичу и его новым партнерам быстрее наладить взаимодействие и лучше подготовиться к сезону.

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ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети журналиста Дэйва Макменамина
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoНБА

Комментарии

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Любляна Лейкерс
ОтветБатя ивана
Любляна Лейкерс
согласен, мама Дончича огонь-милфа
ОтветDiffusedLight
согласен, мама Дончича огонь-милфа
Такое утверждение и без фото, и без ссылки, как проверить написанное?
Говорят, что распитие пива укрепляет командную химию.
ОтветЛиллард унижатель!
Говорят, что распитие пива укрепляет командную химию.
Чевапчичи
Куминга и на это не купится, ему только деньги подавай?)
Комментарий удален пользователем
ОтветmegoBaks
Комментарий удален пользователем
Лейкерс это самый ценный актив лиги так что даже если завтра владельца Лейкерс обвинят в тройном убийстве то на самих Лейкерс это никак не скажется
Алло это Лейкерс? Это звонят из НБА! У вас сегодня игра! Кто е то? Пойди от тод!!
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