Кирилл Елатонцев получил предложение от «Дубая»
Елатонцев может продолжить карьеру в клубе Евролиги.
Российский центровой Кирилл Елатонцев получил предложение от «Дубая». Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, в подписании 24-летнего баскетболиста лично заинтересован главный тренер клуба Хавьер Паскуаль, ранее работавший в «Зените».
В настоящее время Елатонцев находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об серьезном интересе к игроку со стороны ЦСКА.
В сезоне-2025/26 центровой выступал за университет Оклахомы в NCAA, где в среднем набирал 4,1 очка и 2,4 подбора за матч.
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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
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Если это не агентская утка для набивания цены перед ЦСКА, то без всяких шуток, для Елатонцева этот вариант идеален со всех точек зрения. Уж слишком мало времени прошло с его скандального ухода из лиги ВТБ, а тут комфортный и богатый Дубай, так ещё и Евролига бонусом. Какие могут быть вообще сомнения?
Нам же говорили, что злой Ведищев ему карьеру портит. Не даёт парню развиваться.
По итогу - Ищенко и на драфте выбран и в летней лиге играл и все культурно с клубом сделал.
А Елатонцев - через полгода обратно засобирался. В РФ или Европу.
Интересно, не сбежит больше до истечения сроков своего нового контракта?)