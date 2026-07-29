Елатонцев может продолжить карьеру в клубе Евролиги.

Российский центровой Кирилл Елатонцев получил предложение от «Дубая». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в подписании 24-летнего баскетболиста лично заинтересован главный тренер клуба Хавьер Паскуаль, ранее работавший в «Зените».

В настоящее время Елатонцев находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об серьезном интересе к игроку со стороны ЦСКА.

В сезоне-2025/26 центровой выступал за университет Оклахомы в NCAA, где в среднем набирал 4,1 очка и 2,4 подбора за матч.