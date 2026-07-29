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Кирилл Елатонцев получил предложение от «Дубая»
Елатонцев может продолжить карьеру в клубе Евролиги.

Российский центровой Кирилл Елатонцев получил предложение от «Дубая». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в подписании 24-летнего баскетболиста лично заинтересован главный тренер клуба Хавьер Паскуаль, ранее работавший в «Зените».

В настоящее время Елатонцев находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об серьезном интересе к игроку со стороны ЦСКА.

В сезоне-2025/26 центровой выступал за университет Оклахомы в NCAA, где в среднем набирал 4,1 очка и 2,4 подбора за матч.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
logoКирилл Елатонцев
logoДубай
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logoвозможные переходы

Комментарии

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Надо соглашаться и обязательно ехать в тёплый Дубай к маэстро!)
Если это не агентская утка для набивания цены перед ЦСКА, то без всяких шуток, для Елатонцева этот вариант идеален со всех точек зрения. Уж слишком мало времени прошло с его скандального ухода из лиги ВТБ, а тут комфортный и богатый Дубай, так ещё и Евролига бонусом. Какие могут быть вообще сомнения?
ОтветODB
Надо соглашаться и обязательно ехать в тёплый Дубай к маэстро!) Если это не агентская утка для набивания цены перед ЦСКА, то без всяких шуток, для Елатонцева этот вариант идеален со всех точек зрения. Уж слишком мало времени прошло с его скандального ухода из лиги ВТБ, а тут комфортный и богатый Дубай, так ещё и Евролига бонусом. Какие могут быть вообще сомнения?
В этом случае поддерживаю, хотя в ЦСКА пригодился бы)) Но, думаю наверняка это происки агента)
ОтветDanMar
В этом случае поддерживаю, хотя в ЦСКА пригодился бы)) Но, думаю наверняка это происки агента)
ЦСКА как-нибудь без Кирилла проживёт, вот честно, а для него самого это реальный шанс заявить о себе действительно на новом для себя уровне, опять же, с поправкой на правдивость всех этих слухов.
лол,какой нах дубай,его место БК Барнаул
Он же в НБА уезжал.
Нам же говорили, что злой Ведищев ему карьеру портит. Не даёт парню развиваться.
По итогу - Ищенко и на драфте выбран и в летней лиге играл и все культурно с клубом сделал.
А Елатонцев - через полгода обратно засобирался. В РФ или Европу.
ОтветShuhratKL
Он же в НБА уезжал. Нам же говорили, что злой Ведищев ему карьеру портит. Не даёт парню развиваться. По итогу - Ищенко и на драфте выбран и в летней лиге играл и все культурно с клубом сделал. А Елатонцев - через полгода обратно засобирался. В РФ или Европу.
Ищенко ещё ничего с клубом не сделал, у него на данный момент всё ещё действующий, многолетний контракт с Локомотивом, который Даллас должен будет выкупить, если захочет его у себя сохранить на следующий сезон, либо в ближайшем будущем.
Паскуаль вряд ли будет долго терпеть выходки чела.
"Перехват" прямым текстом намекнул, что придумавший эту новость о якобы интересе к Елатонцеву из Дубая находился в бреду, так что, скорее всего, всё-таки в ЦСКА осядет Кирилл.
Интересно, не сбежит больше до истечения сроков своего нового контракта?)
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