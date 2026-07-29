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  4. Леброн Джеймс проводил секретную встречу с руководством «Кливленда» в начале июля

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Леброн Джеймс проводил секретную встречу с руководством «Кливленда» в начале июля
Стали известны новые детали переговоров Леброна Джеймса с «Кавальерс».

Леброн Джеймс проводил встречу с руководством «Кливлендом» в период принятия решения о своем будущем в статусе свободного агента. Об этом рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания в подкасте Game Over.

В начале июля в Акроне состоялась встреча Джеймса с президентом баскетбольных операций «Кавальерс» Коби Олтменом, генеральным менеджером Брэндоном Уимсом и представителями семьи Гилбертов, владеющей клубом.

Агент баскетболиста Рич Пол признался, что был удивлен осведомленностью Чарании и считал встречу полностью конфиденциальной.

«Для меня вопросы профессиональной этики важнее всего. Об этом мне рассказали несколько человек на условиях анонимности и не для публикации. Я не мог сообщить об этом, потому что не имел возможности дополнительно проверить информацию через независимые источники.

История Леброна и «Кливленда», а также его значение для организации делают эту тему особенной. Если бы информация о встрече стала публичной в тот момент, это могло бы породить большие ожидания среди болельщиков», – объяснил Чарания.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13731 голос
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoКливленд
logoФиладельфия
Шэмс Чарания
Рич Пол

Комментарии

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это по итогам встречи они выписали 273 млн на 4 года Митчелу? надеюсь, и Кливленд, и этот жадный колобок, гаек не увидят
ну наконец то ... А то я был в недоумении, почему нет новостей о интересе к королю, топ звезда для клуба
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