Леброн Джеймс проводил секретную встречу с руководством «Кливленда» в начале июля

Стали известны новые детали переговоров Леброна Джеймса с «Кавальерс».

Леброн Джеймс проводил встречу с руководством «Кливлендом » в период принятия решения о своем будущем в статусе свободного агента. Об этом рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания в подкасте Game Over.

В начале июля в Акроне состоялась встреча Джеймса с президентом баскетбольных операций «Кавальерс» Коби Олтменом, генеральным менеджером Брэндоном Уимсом и представителями семьи Гилбертов, владеющей клубом.

Агент баскетболиста Рич Пол признался, что был удивлен осведомленностью Чарании и считал встречу полностью конфиденциальной.

«Для меня вопросы профессиональной этики важнее всего. Об этом мне рассказали несколько человек на условиях анонимности и не для публикации. Я не мог сообщить об этом, потому что не имел возможности дополнительно проверить информацию через независимые источники.

История Леброна и «Кливленда», а также его значение для организации делают эту тему особенной. Если бы информация о встрече стала публичной в тот момент, это могло бы породить большие ожидания среди болельщиков», – объяснил Чарания.