«Хапоэль Тель-Авив» подписал Джейкоба Топпина на три года

«Хапоэль» усилился Джейкобом Топпином.

«Хапоэль Тель-Авив » объявил о подписании контракта с американским форвардом Джейкобом Топпином. Соглашение с 26-летним баскетболистом (203 см) рассчитано до конца сезона-2028/29.

Для Топпина это будет первый опыт выступлений в Европе. Форвард не был выбран на драфте НБА 2023 года после выступлений за университет Кентукки. В дальнейшем он выступал по двусторонним контрактам за «Никс» и «Хоукс», а также за их фарм-клубы в G-лиге.

Кроме того, «Хапоэль» работает над получением для игрока израильского гражданства. Благодаря еврейским корням Топпин может получить статус местного игрока для внутренних соревнований.