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  4. «Голден Стэйт» отказался от сделки по Джейлену Брауну, не увидев в нем преемника Стефена Карри (Мердок)

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«Голден Стэйт» отказался от сделки по Джейлену Брауну, не увидев в нем преемника Стефена Карри (Мердок)
Стали известны причины отказа «Уорриорз» от Джейлена Брауна.

«Голден Стэйт» отказался от возможности приобрести Джейлена Брауна перед дедлайном обменов в феврале.

По информации обозревателя The Ringer Логана Мердока, клуб рассматривал вариант с обменом звездного форварда, однако внутри организации не было единого мнения относительно его долгосрочной ценности для команды.

В руководстве «Уорриорз» сомневались, что Браун сможет стать новым лицом организации и возглавить команду после завершения карьеры Стефена Карри.

В результате «Голден Стэйт» отказался от потенциальной сделки и сохранил прежний курс развития состава.

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ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Ringer
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoНБА
logoДжейлен Браун

Комментарии

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Прежний курс - это барыжить джерси 30?
Новость сомнительная. Что ГС могли отдать в феврале за Брауна? Не уверен, что смогли бы собрать нормальный пакет.
ОтветНикита Гусев
Новость сомнительная. Что ГС могли отдать в феврале за Брауна? Не уверен, что смогли бы собрать нормальный пакет.
JB + пики
Ответkhak08
JB + пики
Батлер ещё январе сломался, так что вряд ли бы Бостон пошел на такой обмен.
https://www.sports.ru/basketball/1117046207-dzhimmi-batler-vybyl-do-koncza-sezona-s-razryvom-krestoobraznoj-svyazk.html
Удивительно, как ГС топчутся на месте и не знают что делать.
Вроде и выиграли кучу всего и менеджмент не самый дурной в лиге, и высокие пики были на драфта (Куминга, Уайзмен), но все крутятся вокруг Стефа, будто он должен все сделать и принять решения.

Договорились бы со Стефом, устроили бы проводы и отправили бы куда хочет, чтобы что-то получить на будущее. А там и место в платежке и молодежь и хоть какой-то свежий воздух в заливе глядишь появится
ОтветБатя ивана
Удивительно, как ГС топчутся на месте и не знают что делать. Вроде и выиграли кучу всего и менеджмент не самый дурной в лиге, и высокие пики были на драфта (Куминга, Уайзмен), но все крутятся вокруг Стефа, будто он должен все сделать и принять решения. Договорились бы со Стефом, устроили бы проводы и отправили бы куда хочет, чтобы что-то получить на будущее. А там и место в платежке и молодежь и хоть какой-то свежий воздух в заливе глядишь появится
Так он никуда не хочет. Ему хорошо
ОтветБатя ивана
Удивительно, как ГС топчутся на месте и не знают что делать. Вроде и выиграли кучу всего и менеджмент не самый дурной в лиге, и высокие пики были на драфта (Куминга, Уайзмен), но все крутятся вокруг Стефа, будто он должен все сделать и принять решения. Договорились бы со Стефом, устроили бы проводы и отправили бы куда хочет, чтобы что-то получить на будущее. А там и место в платежке и молодежь и хоть какой-то свежий воздух в заливе глядишь появится
А что им делать? Все ресурсы были потрачены на усиление. Платежка полная. Сливать сезон - не могут, так как Карри, Керр, Грин и Система не дают упасть им ниже плей инна. Забраться сильно выше не дет возраст + травмы Порзи, Карри и Джимми.
Ну преемника Карри они долго искать будут
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