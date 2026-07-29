«Голден Стэйт» отказался от сделки по Джейлену Брауну, не увидев в нем преемника Стефена Карри (Мердок)
Стали известны причины отказа «Уорриорз» от Джейлена Брауна.
«Голден Стэйт» отказался от возможности приобрести Джейлена Брауна перед дедлайном обменов в феврале.
По информации обозревателя The Ringer Логана Мердока, клуб рассматривал вариант с обменом звездного форварда, однако внутри организации не было единого мнения относительно его долгосрочной ценности для команды.
В руководстве «Уорриорз» сомневались, что Браун сможет стать новым лицом организации и возглавить команду после завершения карьеры Стефена Карри.
В результате «Голден Стэйт» отказался от потенциальной сделки и сохранил прежний курс развития состава.
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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Ringer
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Вроде и выиграли кучу всего и менеджмент не самый дурной в лиге, и высокие пики были на драфта (Куминга, Уайзмен), но все крутятся вокруг Стефа, будто он должен все сделать и принять решения.
Договорились бы со Стефом, устроили бы проводы и отправили бы куда хочет, чтобы что-то получить на будущее. А там и место в платежке и молодежь и хоть какой-то свежий воздух в заливе глядишь появится