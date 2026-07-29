«Голден Стэйт» отказался от сделки по Джейлену Брауну, не увидев в нем преемника Стефена Карри (Мердок)

Стали известны причины отказа «Уорриорз» от Джейлена Брауна.

«Голден Стэйт » отказался от возможности приобрести Джейлена Брауна перед дедлайном обменов в феврале.

По информации обозревателя The Ringer Логана Мердока, клуб рассматривал вариант с обменом звездного форварда, однако внутри организации не было единого мнения относительно его долгосрочной ценности для команды.

В руководстве «Уорриорз» сомневались, что Браун сможет стать новым лицом организации и возглавить команду после завершения карьеры Стефена Карри .

В результате «Голден Стэйт» отказался от потенциальной сделки и сохранил прежний курс развития состава.