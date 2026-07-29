«Самара» продлила контракт с Артемом Чеваренковым

«Самара» сохранила одного из лидеров задней линии.

«Самара » объявила о продлении контракта с защитником Артемом Чеваренковым (30 лет, 183 см).

Воспитанник самарского баскетбола продолжит выступать за команду в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

Чеваренков вернулся в «Самару» перед сезоном-2025/26 и стал одним из ключевых игроков команды. В минувшем чемпионате защитник провел 30 матчей, 27 раз выходя в стартовом составе.

Средние показатели баскетболиста составили 6,3 очка, 1,9 подбора и 3,9 передачи за игру.