«Самара» продлила контракт с Артемом Чеваренковым
«Самара» сохранила одного из лидеров задней линии.
«Самара» объявила о продлении контракта с защитником Артемом Чеваренковым (30 лет, 183 см).
Воспитанник самарского баскетбола продолжит выступать за команду в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.
Чеваренков вернулся в «Самару» перед сезоном-2025/26 и стал одним из ключевых игроков команды. В минувшем чемпионате защитник провел 30 матчей, 27 раз выходя в стартовом составе.
Средние показатели баскетболиста составили 6,3 очка, 1,9 подбора и 3,9 передачи за игру.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Самары»
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