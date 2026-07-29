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«Птица не может летать в клетке». Д’Анджело Расселл намекнул на недовольство ролью в «Далласе»

Д’Анджело Расселл опубликовал загадочное сообщение о своем времени в «Далласе». Защитник репостнул статистическую подборку своего выступления за техасский клуб и сопроводил публикацию фразой: «Птица не может летать в клетке!»

В опубликованной статистике отмечалось, что Расселл провел за «Даллас» 26 матчей, набирая в среднем 10,2 очка, 4,0 передачи и 2,3 подбора за 19 минут на площадке. Это стало самым низким показателем игрового времени в его карьере.

При этом в шести матчах, где Расселл проводил на паркете не менее 25 минут, его средняя статистика составляла 21 очко, 7 передач и 5 подборов. Также он реализовывал 55% двухочковых бросков и имел суммарный показатель «плюс-минус» +65.

Кроме того, в публикации утверждалось, что Расселл установил клубный рекорд «Далласа» по количеству матчей за сезон с показателями не менее 20 очков, 5 подборов и 5 передач среди игроков, выходивших со скамейки.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Д’Анджело Расселла
logoД’Анджело Расселл
logoНБА
logoМемфис
logoДаллас

Комментарии

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"Порхай как птица, жаль что ты Д’Анджело Расселл."
Ответquznez
"Порхай как птица, жаль что ты Д’Анджело Расселл."
после этого комента в принципе можно закрывать комментирование - лучше уже не придумать
Особенно, если ты пингвин.
А петух и не должен летать, загадочно намекнул масаи уджири
Мвахахах.

Чё за птица то нелётная такая, страус?
Дятлы в клетке не живут?
Может, ДиЛо и птица, но точно не орел.
Ну пока он попугай, максимум (извиняюсь перед попугаями)
"Пиастры, пиастры"...
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