«Птица не может летать в клетке». Д’Анджело Расселл намекнул на недовольство ролью в «Далласе»

Д’Анджело Расселл опубликовал загадочное сообщение о своем времени в «Далласе ». Защитник репостнул статистическую подборку своего выступления за техасский клуб и сопроводил публикацию фразой: «Птица не может летать в клетке!»

В опубликованной статистике отмечалось, что Расселл провел за «Даллас» 26 матчей, набирая в среднем 10,2 очка, 4,0 передачи и 2,3 подбора за 19 минут на площадке. Это стало самым низким показателем игрового времени в его карьере.

При этом в шести матчах, где Расселл проводил на паркете не менее 25 минут, его средняя статистика составляла 21 очко, 7 передач и 5 подборов. Также он реализовывал 55% двухочковых бросков и имел суммарный показатель «плюс-минус» +65.

Кроме того, в публикации утверждалось, что Расселл установил клубный рекорд «Далласа » по количеству матчей за сезон с показателями не менее 20 очков, 5 подборов и 5 передач среди игроков, выходивших со скамейки.