ЦСКА ведет продвинутые переговоры с Кириллом Елатонцевым

Центровой Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА. Как сообщает Telegram-канал «Перехват», 24-летний баскетболист находится на продвинутой стадии переговоров с московским клубом.
Минувший сезон центровой провел в NCAA, выступая за команду университета Оклахомы. В среднем он набирал 4,1 очка и 2,4 подбора за матч. По окончании сезона Елатонцев не получил разрешения на дополнительный год выступлений в студенческом чемпионате.
Летом игрок получил официальный статус свободного агента после рассмотрения его дела комиссией РФБ и Национальным центром спортивного арбитража.
Ранее Елатонцева связывали с возможным переходом в «Зенит», однако, по данным «Перехвата», петербургский клуб отказался от этой идеи после изменений в планах по комплектованию состава. Также интерес к центровому проявлял УНИКС, однако казанцы, вероятно, сосредоточены на поиске иностранного игрока на позицию пятого номера.
До переезда в США Елатонцев выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого сыграл 138 матчей в Единой лиге ВТБ.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
С чего бы ему там быть, а не руководству Локо?
У Ватутина прекрасные, личные отношения с Ведищевым и переход Елатонцева в ЦСКА совершенно точно добавит этим отношениям пикантности.
P. S. Я не на стороне Ведищева, уточню, но в их тёрках больше накосячил именно сам игрок со своим окружением, добровольно подписавший изначально кабальный для себя контракт.