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  4. ЦСКА ведет продвинутые переговоры с Кириллом Елатонцевым

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ЦСКА ведет продвинутые переговоры с Кириллом Елатонцевым
ЦСКА может подписать Кирилла Елатонцева.

Центровой Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА. Как сообщает Telegram-канал «Перехват», 24-летний баскетболист находится на продвинутой стадии переговоров с московским клубом.

Минувший сезон центровой провел в NCAA, выступая за команду университета Оклахомы. В среднем он набирал 4,1 очка и 2,4 подбора за матч. По окончании сезона Елатонцев не получил разрешения на дополнительный год выступлений в студенческом чемпионате.

Летом игрок получил официальный статус свободного агента после рассмотрения его дела комиссией РФБ и Национальным центром спортивного арбитража.

Ранее Елатонцева связывали с возможным переходом в «Зенит», однако, по данным «Перехвата», петербургский клуб отказался от этой идеи после изменений в планах по комплектованию состава. Также интерес к центровому проявлял УНИКС, однако казанцы, вероятно, сосредоточены на поиске иностранного игрока на позицию пятого номера.

До переезда в США Елатонцев выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого сыграл 138 матчей в Единой лиге ВТБ.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoКирилл Елатонцев
logoвозможные переходы
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
logoNCAA
logoЗенит
logoУНИКС

Комментарии

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По хорошему он должен быть в черных списках всех клубов. Ну, это по хорошему :)
ОтветNoThanks
По хорошему он должен быть в черных списках всех клубов. Ну, это по хорошему :)
Удивительно. Соглашусь.
ОтветNoThanks
По хорошему он должен быть в черных списках всех клубов. Ну, это по хорошему :)
"Летом игрок получил официальный статус свободного агента после рассмотрения его дела комиссией РФБ и Национальным центром спортивного арбитража."
С чего бы ему там быть, а не руководству Локо?
В Локо играл хорошо. Потом скандал и непонятные телодвижения за океан. Скудный российский баскетбольный рынок дает Елатонцеву второй шанс снова заявить о себе. Посмотрим, надеюсь Ватутин с Пистиолисом знают, что делают
ОтветStefen
В Локо играл хорошо. Потом скандал и непонятные телодвижения за океан. Скудный российский баскетбольный рынок дает Елатонцеву второй шанс снова заявить о себе. Посмотрим, надеюсь Ватутин с Пистиолисом знают, что делают
Надеюсь, что всё-таки обойдёт стороной. Честно, не заслужил Кирилл своими телодвижениями переход в ЦСКА. Для него это нехилый такой буст в карьере будет, я бы даже шансом это не назвал, подарок судьбы больше подойдёт.
Странно и зачем? ЦСКА нужен хороший сменщик для Ливио и я бы лучше Лахина попытался выцепить, если у него не получится закрепиться в НБА.
У Ватутина прекрасные, личные отношения с Ведищевым и переход Елатонцева в ЦСКА совершенно точно добавит этим отношениям пикантности.
ОтветODB
Странно и зачем? ЦСКА нужен хороший сменщик для Ливио и я бы лучше Лахина попытался выцепить, если у него не получится закрепиться в НБА. У Ватутина прекрасные, личные отношения с Ведищевым и переход Елатонцева в ЦСКА совершенно точно добавит этим отношениям пикантности.
Имхо, но даже Митрович был сменщиком Ж-Ш и ничего, вроде выехали. Тут человек адаптирован к лиге и по таланту один из лучших пятых российского баскетбола прямо сейчас. Вопрос физ.формы и адаптации к требованиям грека. Меня пугает то, что ЦСКА не собирается укреплять позицию тяжелого форварда. Вот где совсем грустно
ОтветStefen
Имхо, но даже Митрович был сменщиком Ж-Ш и ничего, вроде выехали. Тут человек адаптирован к лиге и по таланту один из лучших пятых российского баскетбола прямо сейчас. Вопрос физ.формы и адаптации к требованиям грека. Меня пугает то, что ЦСКА не собирается укреплять позицию тяжелого форварда. Вот где совсем грустно
Флёр у него уже нехороший.
P. S. Я не на стороне Ведищева, уточню, но в их тёрках больше накосячил именно сам игрок со своим окружением, добровольно подписавший изначально кабальный для себя контракт.
Долго ждал когда к половине более менее приличных игроков без контракта агенты начнут приписывать "им интересуется ЦСКА" забирайте срочно пока они не договорились. И вот началось - первый пошел. Хотя, если так посмотреть, игрок в целом на перспективу неплохой. Интересная бы получилась пара больших - Елатонцев и Чадов. Но вот как он уходил из Локо плюсов ему не добавляет. Даже если это все затеяли агенты, друзья и домашняя собачка. Всегда будет мысль - а не кинет ли он нас так же? Так что по мне пусть лучше в Зенит. Они там всех локомотивовских мешками денег закидывают
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