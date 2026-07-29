ЦСКА ведет продвинутые переговоры с Кириллом Елатонцевым

ЦСКА может подписать Кирилла Елатонцева.

Центровой Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА . Как сообщает Telegram-канал «Перехват», 24-летний баскетболист находится на продвинутой стадии переговоров с московским клубом.

Минувший сезон центровой провел в NCAA , выступая за команду университета Оклахомы. В среднем он набирал 4,1 очка и 2,4 подбора за матч. По окончании сезона Елатонцев не получил разрешения на дополнительный год выступлений в студенческом чемпионате.

Летом игрок получил официальный статус свободного агента после рассмотрения его дела комиссией РФБ и Национальным центром спортивного арбитража.

Ранее Елатонцева связывали с возможным переходом в «Зенит », однако, по данным «Перехвата», петербургский клуб отказался от этой идеи после изменений в планах по комплектованию состава. Также интерес к центровому проявлял УНИКС , однако казанцы, вероятно, сосредоточены на поиске иностранного игрока на позицию пятого номера.

До переезда в США Елатонцев выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого сыграл 138 матчей в Единой лиге ВТБ.