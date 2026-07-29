Будущее Даниэля Тайса в «Вилербане» находится под вопросом

Финансовые проблемы «Вилербана» могут сорвать подписание Тайса.

Будущее Даниэля Тайса в «Вилербане» оказалось под вопросом на фоне продолжающихся финансовых трудностей французского клуба.

Немецкий центровой, которого руководство «Вилербана» ранее называло одним из ключевых приобретений межсезонья, до сих пор не был официально представлен командой.

16 июля издание L’Équipe сообщило , что «Вилербан» может провести сезон-2026/27 с бюджетом значительно ниже первоначально запланированного.

По данным источника, руководство клуба представило лиге обновленный финансовый план, основанный на бюджете около 24 млн евро вместо ранее ожидавшихся 59 млн евро.

Сокращение расходов может повлиять не только на ситуацию с Тайсом, но и на будущее других громких новичков команды. Ранее сообщалось , что из-за финансовой неопределенности под вопросом оказался и контракт разыгрывающего Сильвена Франсиско.