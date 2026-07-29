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  4. Окружение Леброна Джеймса считало, что «Лейкерс» давно решили расстаться с форвардом

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Окружение Леброна Джеймса считало, что «Лейкерс» давно решили расстаться с форвардом
Близкие к Леброну Джеймсу люди считали его уход из «Лейкерс» неизбежным.

Окружение Леброна Джеймса было убеждено, что «Лейкерс» не собирались сохранять форварда в составе на сезон-2026/27. Об этом сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.

По информации источника, близкие к Джеймсу люди считали, что руководство калифорнийского клуба приняло решение двигаться дальше без четырехкратного чемпиона НБА задолго до его ухода.

При этом президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка после завершения сезона публично заявлял об обратном.

Как отмечает Макменамин, в окружении Джеймса полагали, что слова руководства не отражали реальных намерений организации, а возвращение Леброна в команду никогда всерьез не рассматривалось.

В итоге после восьми сезонов в составе «Лейкерс» Джеймс покинул клуб и продолжил карьеру в «Филадельфии».

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13730 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoФиладельфия

Комментарии

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Мне кажется, если бы Леброн предложил играть на такие деньги, как сейчас в филе, а взамен ЛАЛ усиливают ростер на освободившиеся деньги, а потом повышают зп Ривзу, ЛАЛ бы не отказались
ОтветSopTecret
Мне кажется, если бы Леброн предложил играть на такие деньги, как сейчас в филе, а взамен ЛАЛ усиливают ростер на освободившиеся деньги, а потом повышают зп Ривзу, ЛАЛ бы не отказались
А почему игрок что-то предлагать должен, а не наоборот?
Ответraam
А почему игрок что-то предлагать должен, а не наоборот?
исторически сложилось, что Леброн сильно влияет на трансферную политику команды, нет?
Ну вообще последние годы в ЛАЛ с составом творилась какая-то дичь. Очевидно что Джеймса это не устраивало, и разговоры о том что если бы он на минималку согласился в ЛАЛ то и состав усилили бы и он там остался, это чушь. Даже с Джеймсом на бумаге текущий состав ЛАЛ максимум второй раунд плей-офф, а в прошлом году они прыгнули выше головы как раз благодаря Брону. Который прыгал за мячами как в молодости
После обмена Донча это было очевидно
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