Игорь Заманский покинет должность директора академии «Зенита»

В академии «Зенита» сменится руководитель.

Игорь Заманский больше не будет занимать должность директора академии баскетбольного клуба «Зенит». По информации «Спорт-Экспресса», такое решение приняло новое руководство петербургского клуба.

Бывший игрок сборной России возглавил академию летом 2018 года и принимал непосредственное участие в ее создании. За время его работы молодежная система «Зенита» добилась значительных успехов на всероссийском уровне.

Молодежная команда клуба за этот период трижды становилась чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, юношеские команды «Зенита » завоевали три золотые медали первенства ДЮБЛ.