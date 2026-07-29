Игорь Заманский покинет должность директора академии «Зенита»
В академии «Зенита» сменится руководитель.
Игорь Заманский больше не будет занимать должность директора академии баскетбольного клуба «Зенит». По информации «Спорт-Экспресса», такое решение приняло новое руководство петербургского клуба.
Бывший игрок сборной России возглавил академию летом 2018 года и принимал непосредственное участие в ее создании. За время его работы молодежная система «Зенита» добилась значительных успехов на всероссийском уровне.
Молодежная команда клуба за этот период трижды становилась чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, юношеские команды «Зенита» завоевали три золотые медали первенства ДЮБЛ.
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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
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