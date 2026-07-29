  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Джейлен Макдэниэлс продолжит карьеру в Японии

Фото
0
Джейлен Макдэниэлс продолжит карьеру в Японии
Бывший форвард НБА Джейлен Макдэниэлс перешел в японский клуб.

Японский клуб «Кобе Сторкс» объявил о подписании контракта с бывшим форвардом НБА Джейленом Макдэниэлсом. Соглашение с 28-летним американцем (206 см) рассчитано на один сезон.

Макдэниэлс был выбран «Шарлотт» под 52-м номером на драфте НБА 2019 года после выступлений за университет Сан-Диего Стэйт.

Баскетболист имеет опыт выступлений за «Шарлотт», «Филадельфию», «Торонто» и «Вашингтон».

Всего в НБА форвард провел 252 матча регулярного чемпионата, набирая в среднем 6,7 очка, 3,3 подбора и 1,2 передачи.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13730 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Кобе Сторкс»
logoНБА
переходы
logoДжейлен Макдэниэлс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ох уж эти ваши тесты на внимательность.
Чуть с ума не сошел…
ОтветMikeABLG
Чуть с ума не сошел…
Саечка за испуг
Показалось
браво Илья
Джейден, Джейлен, Джейлин, Диджей... А, нет, показалось....
Я подумал про Миннесоту)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нового Вемби нашли в Австралии? 18-летний парень уже вымахал на 229 см – и продолжает расти
«Клипперс» предлагали Леброну Джеймсу однолетний контракт более чем на 20 млн долларов
Леброн Джеймс не рассматривал переход в «Филадельфию» до обмена Джейлена Брауна
Рекомендуем
Главные новости
«Партизан» подписал защитника Кайла Оллмана из 1-й символической сборной Еврокубка
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Далласом», «Портленд» примет «Индиану»
Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»
Александр Медведев: «Предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита». Задача – бороться за титулы всех турниров»
Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»
«Реал» официально подтвердил расставание с Марио Хезоней
«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона
«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом
«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»
Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу
Мэк Маккланг привлек внимание «Ритаса»
ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/4 финала. Греция уступила Испании, Франция справилась с Германией и другие результаты
Французский форвард Амин Нуа официально присоединится к «Уникахе»
Фото
«Ульм» усилил переднюю линию подписанием Симисола Шитту
Фото
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Дэмионом Бо
«Виллербан» официально подтвердил сокращение бюджета на сезон-2026/27
Несколько клубов проявляют интерес к Боту Гату на фоне ситуации в «Виллербане»
Рикки Рубио продлил контракт с «Ховентудом»
«Эстудиантес» подписал форварда сборной Эстонии Каспара Трейера
Фото