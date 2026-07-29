Джейлен Макдэниэлс продолжит карьеру в Японии
Бывший форвард НБА Джейлен Макдэниэлс перешел в японский клуб.
Японский клуб «Кобе Сторкс» объявил о подписании контракта с бывшим форвардом НБА Джейленом Макдэниэлсом. Соглашение с 28-летним американцем (206 см) рассчитано на один сезон.
Макдэниэлс был выбран «Шарлотт» под 52-м номером на драфте НБА 2019 года после выступлений за университет Сан-Диего Стэйт.
Баскетболист имеет опыт выступлений за «Шарлотт», «Филадельфию», «Торонто» и «Вашингтон».
Всего в НБА форвард провел 252 матча регулярного чемпионата, набирая в среднем 6,7 очка, 3,3 подбора и 1,2 передачи.
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Кобе Сторкс»
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