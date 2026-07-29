«Клипперс» предлагали Леброну Джеймсу однолетний контракт более чем на 20 млн долларов

Леброн Джеймс отказался от более выгодного предложения «Клипперс».

«Клипперс» были готовы предложить Леброну Джеймсу контракт на более выгодных финансовых условиях, чем те, которые он в итоге получил в «Филадельфии».

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, руководство «Клипперс » обсуждало возможность подписания четырехкратного чемпиона НБА на один сезон за сумму, превышающую 20 миллионов долларов.

Такое соглашение позволило бы Джеймсу продолжить выступления в Лос-Анджелесе и сохранить привычный образ жизни, оставаясь в своем доме в Брентвуде.

Однако, в конечном счете, 41-летний ветеран выбрал «Филадельфию», заключив контракт на два года и 8 миллионов долларов.