«Панатинаикос» сделал предложение Сильвену Франсиско

Сильвен Франсиско может покинуть «Виллербан» из-за финансовых проблем клуба.

Разыгрывающий Сильвен Франсиско может покинуть «Виллербан » всего через несколько недель после подписания контракта с французским клубом.

По информации Betarades, «Панатинаикос » уже сделал предложение одному из лучших игроков минувшего сезона Евролиги. Причиной возможного расставания Франсиско с «Виллербаном» называются финансовые трудности клуба.

Сообщается, что президент «Виллербана» Тони Паркер не смог гарантировать выполнение финансовых обязательств по контракту игрока после неудачных поисков нового инвестора.

При этом окружение Франсиско самостоятельно выплатило «Жальгирису» 400 тысяч евро компенсации за переход игрока, поскольку французский клуб не сделал этого.

«Панатинаикос» уже направил французу окончательное предложение и ожидает ответа. Хотя зарплата по новому контракту будет ниже ожидавшихся от «Виллербана» 5 миллионов евро, игрок все равно сможет заработать более 3 миллионов.

В прошлом сезоне Франсиско был одним из лидеров «Жальгириса», набирая в среднем 16,5 очка и 6,5 передачи за матч, а также вошел в первую символическую сборную Евролиги.