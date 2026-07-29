  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Леброн Джеймс не рассматривал переход в «Филадельфию» до обмена Джейлена Брауна

0
Леброн Джеймс не рассматривал переход в «Филадельфию» до обмена Джейлена Брауна
«Филадельфия» включилась в борьбу за Леброна лишь на позднем этапе.

Агент Леброна Джеймса Рич Пол рассказал, что «Филадельфия» изначально даже не рассматривалась как вариант для его клиента до обмена Джейлена Брауна.

«Мы не получали никаких сигналов от «Сиксерс», потому что в «Филадельфии» даже не думали, что у них есть шанс. Я уже объяснял почему.

Мы обсуждали другие вещи. Очевидно, я постоянно общаюсь с Тайризом Макси. Но нет, мы вообще не считали это реальной возможностью.

Затем начались разговоры непосредственно о баскетболе, о том, как могут развиваться события, что на самом деле нужно для победы. Не вдаваясь во все детали, скажу, что таких бесед было несколько. Как вы знаете, подобные решения всегда складываются из множества факторов», – заявил Пол в подкасте Game Over.

Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13729 голосов
ЧемпионЛеброн Джеймс
Сыграет в финалеЛеброн Джеймс
Не дойдет до финала, но будет мощноЛеброн Джеймс
ОплошаетЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
logoЛеброн Джеймс
logoДжейлен Браун
Рич Пол
logoНБА
logoФиладельфия

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Леброну хочется, чтобы в комнате был кто-то умнее его.
Получается, что Стивенс все-таки крутой ГМ.
ОтветНикита Анохин
Получается, что Стивенс все-таки крутой ГМ.
Так или иначе
Обмен Пола Джорджа перезапустил очередную франшизу
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бэм Адебайо: «Надеру Леброну задницу, захватывающий сезон»
Брайан Уиндхорст: «Даже сезон 82-0 не убедит сторонников Джордана поставить Леброна выше»
Аллен Айверсон: «Я в восторге от перехода Леброна в «Филадельфию». Он действительно и есть ответ»
Рекомендуем
Главные новости
«Партизан» подписал защитника Кайла Оллмана из 1-й символической сборной Еврокубка
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Далласом», «Портленд» примет «Индиану»
Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»
Александр Медведев: «Предыдущий сезон был самым неудачным в истории «Зенита». Задача – бороться за титулы всех турниров»
Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»
«Реал» официально подтвердил расставание с Марио Хезоней
«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона
«Уорриорз» по-прежнему готовы к воссоединению с Кевином Дюрэнтом, «Хьюстон» отказывался от предложений по форварду этим летом
«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»
Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» обменял права на Марию Клюндикову в «Коннектикут» в сделке по Анисе Морроу
Мэк Маккланг привлек внимание «Ритаса»
ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/4 финала. Греция уступила Испании, Франция справилась с Германией и другие результаты
Французский форвард Амин Нуа официально присоединится к «Уникахе»
Фото
«Ульм» усилил переднюю линию подписанием Симисола Шитту
Фото
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Дэмионом Бо
«Виллербан» официально подтвердил сокращение бюджета на сезон-2026/27
Несколько клубов проявляют интерес к Боту Гату на фоне ситуации в «Виллербане»
Рикки Рубио продлил контракт с «Ховентудом»
«Эстудиантес» подписал форварда сборной Эстонии Каспара Трейера
Фото