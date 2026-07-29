Леброн Джеймс не рассматривал переход в «Филадельфию» до обмена Джейлена Брауна

«Филадельфия» включилась в борьбу за Леброна лишь на позднем этапе.

Агент Леброна Джеймса Рич Пол рассказал, что «Филадельфия » изначально даже не рассматривалась как вариант для его клиента до обмена Джейлена Брауна .

«Мы не получали никаких сигналов от «Сиксерс», потому что в «Филадельфии» даже не думали, что у них есть шанс. Я уже объяснял почему.

Мы обсуждали другие вещи. Очевидно, я постоянно общаюсь с Тайризом Макси. Но нет, мы вообще не считали это реальной возможностью.

Затем начались разговоры непосредственно о баскетболе, о том, как могут развиваться события, что на самом деле нужно для победы. Не вдаваясь во все детали, скажу, что таких бесед было несколько. Как вы знаете, подобные решения всегда складываются из множества факторов», – заявил Пол в подкасте Game Over.