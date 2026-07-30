Женская НБА. 22+12 от Риз помогли «Атланте» обыграть «Даллас», «Финикс» победил «Голден Стэйт»

«Даллас» дома уступил «Атланте». «Финикс» справился с «Голден Стэйт».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Атланта – 81:82 (16:16, 22:16, 26:20, 17:30)
ДАЛЛАС: Огунбовале (24 + 6 подборов + 5 передач), Фадд (20), Бекерс (16 + 6 передач), Шепард (16 + 14 подборов + 5 передач)
АТЛАНТА: Грэй (25), Риз (22 + 12 подборов), Джонс (11 + 7 подборов), Борлейс (10)
30 июля. 3.00
Финикс – Голден Стэйт – 91:89 (21:18, 13:28, 26:20, 31:23)
ФИНИКС: Коппер (27), Томас (25 + 9 подборов + 8 передач), Боннер (17 + 10 подборов), Айяйи (10 + 7 подборов)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Зандаласини (16), Бертон (15 + 5 передач), Салон (13), Амихер (12), Хэйс (11 + 5 передач), Чарльз (10 + 10 подборов),
30 июля. 5.00
Положение команд: Миннесота – 23-6, Лас-Вегас – 19-8, Голден Стэйт – 19-9, Даллас – 18-10, Индиана – 18-10, Атланта – 17-10, Нью-Йорк – 16-12, Вашингтон – 15-12, Портленд – 11-17, Финикс – 11-18, Лос-Анджелес – 10-17, Торонто – 10-17, Чикаго – 9-18, Коннектитут – 7-21, Сиэтл – 6-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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