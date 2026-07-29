Форвард Амин Нуа близок к переходу в «Уникаху»
«Уникаха» завершает переговоры по Амину Нуа.
29-летний французский форвард Амин Нуа может в ближайшее время перебраться в испанскую «Уникаху».
У баскетболиста действующий контракт с «Арисом». Стороны продлили сотрудничество в январе, однако команда всерьез всерьез переработала состав в межсезонье и может значительно уменьшить роль француза в дальнейшем.
Нуа готов к переходу в «Уникаху», остается вопрос выкупа соглашения.
В прошедшем сезоне Еврокубка Нуа набирал 14,2 очка и 5,9 подбора за 26,6 минуты в среднем при 47,6% точности двухочковых и 40,3% трехочковых бросков.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: La Opinion de Malaga
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