Форвард Амин Нуа близок к переходу в «Уникаху»

«Уникаха» завершает переговоры по Амину Нуа.

29-летний французский форвард Амин Нуа может в ближайшее время перебраться в испанскую «Уникаху».

У баскетболиста действующий контракт с «Арисом ». Стороны продлили сотрудничество в январе, однако команда всерьез всерьез переработала состав в межсезонье и может значительно уменьшить роль француза в дальнейшем.

Нуа готов к переходу в «Уникаху», остается вопрос выкупа соглашения.

В прошедшем сезоне Еврокубка Нуа набирал 14,2 очка и 5,9 подбора за 26,6 минуты в среднем при 47,6% точности двухочковых и 40,3% трехочковых бросков.