Иван Белоусов согласовал переход в «Енисей»
«Енисей» согласовывает контракт с Иваном Белоусовым.
«Енисей» подпишет форварда Ивана Белоусова (25 лет, 197 см).
Игрок выступал в Лиге ВТБ последние 2 сезона, играя за МБА-МАИ и УНИКС.
В Казани он принял участие в 18 матчах прошедшего розыгрыша Единой лиги ВТБ, проводя на площадке в среднем 9,5 минуты с показателями в 2,7 очка, 1,2 подбора и 0,8 передачи.
Какие ожидания от Леброна в «Филадельфии»?13729 голосов
Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
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