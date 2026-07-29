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  4. Иван Белоусов согласовал переход в «Енисей»

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Иван Белоусов согласовал переход в «Енисей»
«Енисей» согласовывает контракт с Иваном Белоусовым.

«Енисей» подпишет форварда Ивана Белоусова (25 лет, 197 см).

Игрок выступал в Лиге ВТБ последние 2 сезона, играя за МБА-МАИ и УНИКС.

В Казани он принял участие в 18 матчах прошедшего розыгрыша Единой лиги ВТБ, проводя на площадке в среднем 9,5 минуты с показателями в 2,7 очка, 1,2 подбора и 0,8 передачи.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
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