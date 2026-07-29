Иван Белоусов согласовал переход в «Енисей»

«Енисей» согласовывает контракт с Иваном Белоусовым.

«Енисей » подпишет форварда Ивана Белоусова (25 лет, 197 см).

Игрок выступал в Лиге ВТБ последние 2 сезона, играя за МБА-МАИ и УНИКС .

В Казани он принял участие в 18 матчах прошедшего розыгрыша Единой лиги ВТБ, проводя на площадке в среднем 9,5 минуты с показателями в 2,7 очка, 1,2 подбора и 0,8 передачи.